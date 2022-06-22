Администрация Сургута просчитала трехкратное увеличение затрат на переезд в новый офис Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Администрация Сургута объявила о трехкратном увеличении расходов на переезд чиновников из арендуемого офиса на улице Гагарина в здание на улице Маяковского. Предварительная смета расходов увеличилась с 50 до 150 миллионов рублей. Об этом чиновники сообщили на заседании думского комитета по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU.

«Для того, чтобы разместить структурные подразделения, нужно привести его в полноценный вид. Изначально при корректировке старого бюджета была просчитана сумма в 50 миллионов рублей, но в мае после подготовки технического задания с учетом замены и ремонта всех инженерных сетей и перепланировки сумма увеличилась. Учитывая, что она увеличилась в разы, до сих пор не принято решение об утверждении проекта и изыскании средств», — сообщил депутатам директор департамента имущественных и земельных отношений мэрии Сургута Алексей Дворников.

Председатель комитета по городскому хозяйству думы Сургута Владимир Клишин напомнил, что из бюджета уже выделялись деньги на то, чтобы вывести здание на улице Маяковского из аварийного состояния. «В 2020 году, когда мы планировали туда переводить единую дежурно-диспетчерскую службу, вместе с оборудованием выходило 180 миллионов рублей. В прошлом году мы обрадовались, когда администрация показала нам другие цифры, это было отличное решение. Сумма в 150 миллионов рублей несколько напрягает», — заметил Клишин.

Сургутские чиновники объяснили, что в 2021 году вместо перевода ЕДДС и других служб было принято решение о переезде в здание на улице Маяковского департамента образования, городского хозяйства и других подразделений, которые пока арендуют офис на улице Гагарина. «Необходимо выполнить перепланировку, поскольку учреждения не помещаются в здание. Второй момент — это пожарные нормы, они меняются довольно часто», — уточнил представитель управления капстроительства Сургута. В итоге мэрия и депутаты договорились вернуться к обсуждению вопроса осенью, когда будет утверждена окончательная смета расходов.

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