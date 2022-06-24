Остеопат Евдокимов назвал причины искривления позвоночника

Некоторые профессии могут привести к искривлению позвонков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Работники, трудящиеся в сферах медицины, спорта и культуры, вынуждены принимать неправильные статичные позы, что приводит к искривлению позвоночника. Об этом URA.RU рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

«Искривление позвоночника, как правило, закладывается в более раннем возрасте. Может проявляться со временем по тем или иным причинам. Например, человек соблюдает неправильные статичные позы, допустим стоматолог или боксер, скрипачи. Эти профессии могут вызывать формирования сколиоза, то есть, идет не симметричная нагрузка», — сказал Александр Евдокимов.

Также человек должен заботиться о своем отдыхе, отметил врач-остеопат. «Особенности работы, особенности неправильной организации работы, неправильно сформированный отдых, например, неудобная кровать. Это все может способствовать появлению сколиоза. А также есть причина в виде заболевания внутренних органов», — уточнил он.

По словам специалиста, искривление позвоночника способно привести к серьезным проблемам со здоровьем. «Дискомфорт и болевые ощущения. Второе, это нарушение неких функций. Удивительная вещь, но сколиоз может приводить к нарушению работы некоторых органов, например, камни могут в почках появиться. Может появиться нарушение зрения из-за нарушения кровотока. Быстрая утомляемость, дискомфорт при длительном стоянии, сидении», — добавил Евдокимов.