На создание игры у юного программиста ушло пять месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми пятиклассник Артем Зуев победил во всероссийской олимпиаде по креативному программированию. Он создал компьютерную игру по мотивам древнегреческого мифа в которой нужно вырастить воинов из зуба дракона и добыть золотое руно. Всего в олимпиаде принимали участие 419 ребят из разных регионов страны, сообщается в telegram-канале «Мой бизнес Пермский край».

«Артем Зуев создал игру „Золотое руно“ по мотивам древнегреческого мифа о Ясоне и Аргонавтах. Чтобы пройти все уровни и получить драгоценную шкуру барашка, нужно преодолеть хищных гарпий, посадить в поле зубы дракона и победить армию воинов», — отмечается в telegram-канале.

Зуев занимается в пермском развивающем центре для детей WinWin. Над созданием игры он работал пять месяцев. Всех героев сюжета своей игры он рисовал сам. Юный пермяк работал в системе программирования Scratch. Она позволяет создавать цифровые истории, игры и анимацию с простым визуальным интерфейсом. Сейчас в центре WinWin обучаются 70 ребят. Помимо создания компьютерных игр, ребята занимаются робототехникой.