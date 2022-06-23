23 июня 2022

Пермский пятиклассник создал компьютерную игру про «Золотое руно». Видео

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На создание игры у юного программиста ушло пять месяцев Фото:

В Перми пятиклассник Артем Зуев победил во всероссийской олимпиаде по креативному программированию. Он создал компьютерную игру по мотивам древнегреческого мифа в которой нужно вырастить воинов из зуба дракона и добыть золотое руно. Всего в олимпиаде принимали участие 419 ребят из разных регионов страны, сообщается в telegram-канале «Мой бизнес Пермский край».

«Артем Зуев создал игру „Золотое руно“ по мотивам древнегреческого мифа о Ясоне и Аргонавтах. Чтобы пройти все уровни и получить драгоценную шкуру барашка, нужно преодолеть хищных гарпий, посадить в поле зубы дракона и победить армию воинов», — отмечается в telegram-канале.

Зуев занимается в пермском развивающем центре для детей WinWin. Над созданием игры он работал пять месяцев. Всех героев сюжета своей игры он рисовал сам. Юный пермяк работал в системе программирования Scratch. Она позволяет создавать цифровые истории, игры и анимацию с простым визуальным интерфейсом. Сейчас в центре WinWin обучаются 70 ребят. Помимо создания компьютерных игр, ребята занимаются робототехникой.

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В Перми пятиклассник Артем Зуев победил во всероссийской олимпиаде по креативному программированию. Он создал компьютерную игру по мотивам древнегреческого мифа в которой нужно вырастить воинов из зуба дракона и добыть золотое руно. Всего в олимпиаде принимали участие 419 ребят из разных регионов страны, сообщается в telegram-канале «Мой бизнес Пермский край». «Артем Зуев создал игру „Золотое руно“ по мотивам древнегреческого мифа о Ясоне и Аргонавтах. Чтобы пройти все уровни и получить драгоценную шкуру барашка, нужно преодолеть хищных гарпий, посадить в поле зубы дракона и победить армию воинов», — отмечается в telegram-канале. Зуев занимается в пермском развивающем центре для детей WinWin. Над созданием игры он работал пять месяцев. Всех героев сюжета своей игры он рисовал сам. Юный пермяк работал в системе программирования Scratch. Она позволяет создавать цифровые истории, игры и анимацию с простым визуальным интерфейсом. Сейчас в центре WinWin обучаются 70 ребят. Помимо создания компьютерных игр, ребята занимаются робототехникой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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