В Челябинске хотят в 10 раз сократить число билбордов на улицах

Рекламщики Челябинска предложили увеличить долю светодиодных экранов, чтобы уличной рекламы на щитах стало меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске предложили сократить количество билбордов на улице, развивая формат динамических экранов с рекламой. Как URA.RU рассказал глава компании «Армада Аутдор» Андрей Лубягин, это уменьшит спрос на статичные щиты в 10 раз.

«С помощью светодиодного экрана можно быстро проводить рекламные кампании, обеспечивая адресность сообщений. Имея возможность поставить не одну поверхность, а заменить ее десятью роликами в час, мы можем отказаться от 10 статичных щитов», — отметил Лубягин.

По оценкам эксперта, сейчас в Челябинске доля светодиодных экранов составляет лишь 5—8% всех поверхностей, а надо 30%. И хотя вложения оператора рекламы в светодиодный экран превышают расходы на обычный в 10 раз (около двух миллионов рублей), траты окупаются. Глава Челябинской областной ассоциации операторов наружной рекламы и информации Александр Юдин заявил URA.RU, что выбор в пользу трансляции ролика на динамичном экране сокращает и расходы рекламодателя. Аренда традиционного щита без стоимости печати и монтажа баннера обходится в 10-15 тысяч рублей ежемесячно.

«Вместе с аптеками „Киви“ тестируем „умный“ формат. В помещении стоит промостенд с манекеном, подвижными головой и рукой. Конструкция, подключенная к нейросетевому ядру нашей разработки, отслеживает реакции посетителей и вовлекает их, если видит заинтересованность», — сообщил исполнительный директор компании «Блик Технолоджи» Максим Маркелов.

Во втором квартале 2022 года власти Челябинска поддержали операторов наружной рекламы, в два раза снизив плату за аренду рекламных мест. Это помогло отрасли, которая потеряла в апреле, по оценкам участников рынка, до 50% объема заказов.

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