Стала известна дата прощания с Юрием Шатуновым

Прощание с певцом Юрием Шатуновым состоится 26 июня, в воскресенье. Об этом сообщил директор солиста группы «Ласковый май» Аркадий Кудряшов.
«У нас будет прощание, мы сейчас определяемся. Скорее всего, в воскресенье с 10:00 до 17:00 на Троекуровском кладбище», — сказал Кудряшов в разговоре с «Известиями».
Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в ночь на 23 июня. Причиной смерти солиста стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой.
Ранее URA.RU сообщало, что артиста вероятно похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. В сети также появились видео последних часов жизни певца.
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