Стала известна дата прощания с Юрием Шатуновым

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Концерт Юрия Шатунова. Екатеринбург, шатунов юрий
Прощание с Юрием Шатуновым пройдет 26 июня, сообщил директор артиста Фото:

Прощание с певцом Юрием Шатуновым состоится 26 июня, в воскресенье. Об этом сообщил директор солиста группы «Ласковый май» Аркадий Кудряшов.

«У нас будет прощание, мы сейчас определяемся. Скорее всего, в воскресенье с 10:00 до 17:00 на Троекуровском кладбище», — сказал Кудряшов в разговоре с «Известиями».

Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в ночь на 23 июня. Причиной смерти солиста стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой.

Ранее URA.RU сообщало, что артиста вероятно похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. В сети также появились видео последних часов жизни певца.

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Прощание с певцом Юрием Шатуновым состоится 26 июня, в воскресенье. Об этом сообщил директор солиста группы «Ласковый май» Аркадий Кудряшов. «У нас будет прощание, мы сейчас определяемся. Скорее всего, в воскресенье с 10:00 до 17:00 на Троекуровском кладбище», — сказал Кудряшов в разговоре с «Известиями». Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в ночь на 23 июня. Причиной смерти солиста стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой. Ранее URA.RU сообщало, что артиста вероятно похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. В сети также появились видео последних часов жизни певца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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