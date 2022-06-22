Жители Нефтеюганска выпрашивают у мэра пляж

Жители Нефтеюганска не верят, что в городе появится пляж Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Нефтеюганска просят главу города Эльвиру Бугай организовать пляж. Горожане недовольны, что в муниципалитете нет ни одной организованной зоны отдыха у воды. Свою просьбу они опубликовали в социальной сети ВКонтакте в группе «Это Юганск, детка Нефтеюганск».

«Уважаемая Эльвира Бугай! Когда уже для у горожан будет хоть один пляж без стекла и мусора? С баками для него. С зонтиками, пусть и деревянными. Мангалами, может быть. Почему у всех есть, а мы в нефтяном городе думаем, как быть, что делать и куда ехать, когда у многих нет возможности?», — спрашивает автор поста Дарина Силиванова.

Пользователи отнеслись к посту как к пустой трате времени. Пользователи не верят в изменения после данной публикации. «Там, где спрашиваете, подумают: сейчас пляж вам чего захотели?! Для приличия ответят: вопрос решается. Думаем, в скором времени будет все», — выражает сомнения пользователь по имене Васген Джибраилов.

Для разъяснения ситуации журналист URA.RU обратилось в пресс-службу администрации города, но там не ответили на звонок корреспондента. В адрес главы Нефтеюганска направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске закрыли летнюю зону отдыха. Причиной послужили регулярные дебоши отдыхающих и скандалы с полицией.