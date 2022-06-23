Ужин дипломатов начался в районе 20:40 Фото: URA.RU

Вечером 23 июня посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр устроил закрытый ужин в элитном ресторане «Барборис» в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге. Его собеседники — генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл, генконсул Франции Пьер-Ален Коффинье и генконсул Германии Матиас Крузе. Их заметил корреспондент URA.RU у входа в заведение.

Первым в ресторан зашел Дьюэлл, вторым Коффинье. Фон Гайр появился в сопровождении Крузе. Оперативно узнать, что в повестке разговора, не удалось: фон Гайр отказался общаться с журналистом.

Коффинье прибыл в «Барборис» на несколько минут раньше фон Гайра Фото: URA.RU

Интересно, что через 20 минут после начала их беседы в ЕЦ пропал свет. Его тут же включили, но люди, бывшие в этот момент в лифтах, оказались в заточении.

О том, что фон Гайр прибыл в столицу Урала с частным визитом, URA.RU сообщило днем 23 июня. Позднее источник агентства рассказал, что в генконсульстве у дипломата должна пройти пресс-конференция для ограниченного круга журналистов. Состоялась ли она в итоге, доподлинно не известно. Собеседники URA.RU предполагали, что целью визита фон Гайра может быть мониторинг протестной обстановки на Урале, а также общение с агентами влияния.

Вероятно, выбор Дьюэлла и Коффинье в качестве визави неслучаен. Германия, Великобритания и Франция входят в антироссийскую коалицию, атаковавшую РФ беспрецедентными санкциями после начала военной спецоперации на Украине.