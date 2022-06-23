Ужин дипломатов начался в районе 20:40Фото: URA.RU
Вечером 23 июня посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр устроил закрытый ужин в элитном ресторане «Барборис» в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге. Его собеседники — генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл, генконсул Франции Пьер-Ален Коффинье и генконсул Германии Матиас Крузе. Их заметил корреспондент URA.RU у входа в заведение.
Первым в ресторан зашел Дьюэлл, вторым Коффинье. Фон Гайр появился в сопровождении Крузе. Оперативно узнать, что в повестке разговора, не удалось: фон Гайр отказался общаться с журналистом.
Коффинье прибыл в «Барборис» на несколько минут раньше фон Гайра
Фото: URA.RU
Интересно, что через 20 минут после начала их беседы в ЕЦ пропал свет. Его тут же включили, но люди, бывшие в этот момент в лифтах, оказались в заточении.
Вероятно, выбор Дьюэлла и Коффинье в качестве визави неслучаен. Германия, Великобритания и Франция входят в антироссийскую коалицию, атаковавшую РФ беспрецедентными санкциями после начала военной спецоперации на Украине.
После начала встречи на первом этаже ЕЦ на пару секунд пропал свет. Несмотря на восстановление электроснабжения, люди около десяти минут не могли выбраться из лифтов
Фото: URA.RU
Вечером 23 июня посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр устроил закрытый ужин в элитном ресторане «Барборис» в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге. Его собеседники — генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл, генконсул Франции Пьер-Ален Коффинье и генконсул Германии Матиас Крузе. Их заметил корреспондент URA.RU у входа в заведение. Первым в ресторан зашел Дьюэлл, вторым Коффинье. Фон Гайр появился в сопровождении Крузе. Оперативно узнать, что в повестке разговора, не удалось: фон Гайр отказался общаться с журналистом. Интересно, что через 20 минут после начала их беседы в ЕЦ пропал свет. Его тут же включили, но люди, бывшие в этот момент в лифтах, оказались в заточении. О том, что фон Гайр прибыл в столицу Урала с частным визитом, URA.RU сообщило днем 23 июня. Позднее источник агентства рассказал, что в генконсульстве у дипломата должна пройти пресс-конференция для ограниченного круга журналистов. Состоялась ли она в итоге, доподлинно не известно. Собеседники URA.RU предполагали, что целью визита фон Гайра может быть мониторинг протестной обстановки на Урале, а также общение с агентами влияния. Вероятно, выбор Дьюэлла и Коффинье в качестве визави неслучаен. Германия, Великобритания и Франция входят в антироссийскую коалицию, атаковавшую РФ беспрецедентными санкциями после начала военной спецоперации на Украине.