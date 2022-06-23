Пранкер Вован назвал цель тайных встреч посла в Екатеринбурге

Посол Германии проведет закрытую встречу в Екатеринбург 24 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, неофициально прибывший в Екатеринбург, 24 июня проведет закрытую встречу с ограниченным кругом приглашенных лидеров мнений города. В перспективе через них он сможет влиять на общественное мнение екатеринбуржцев и даже усиливать протестные настроения, считают собеседники URA.RU. Немецкий чиновник не оповестил городское генконсульство о своих намерениях, но собеседники агентства не исключают, что он прибыл с агентурной работой.

По мнению российского пранкера Вована (Владимир Кузнецов), посол оценит оппозиционные настроения города. «Ему нужно понять, кто кого поддерживает. В частности его интересует отношение влиятельных людей к спецоперации России на Украине. Интересует и предрасположенность жителей региона к проведению протестных акций и митингов», — сказал он.

В то же время известный патриотический екатеринбургский блогер Сергей Колясников предположил, что цель посла — раздать задачи и выдать деньги. «Не думаю, что ему нужно было ехать в Екатеринбург, чтобы просто получить информацию. Аналитику чиновники получают через консульства вполне по стандартным схемам. Он, скорее всего, приехал, чтобы провести ряд личных встреч, передать указания и деньги, своеобразная агентурная работа. Он приедет не собирать информацию, а отдавать указания», — известный екатеринбургский блогер Сергей Колясников.

Ранее URA.RU со ссылкой на источник сообщало, что посол Геза Андреас фон Гайр проведет в Екатеринбурге закрытую пресс-конференцию. По его данным, на нее были приглашены лишь ограниченный круг журналистов, которых хочет видеть принимающая сторона. 21 июня агентство сообщило, что Геза Андреас фон Гайр посетит «Ельцин Центр» в эту пятницу. И хоть визит является неофициальным, должна была пройти пресс-конференция. Как сообщают источники URA.RU, из-за появившейся в интернет информации было принято решение о переносе встречи. На данный момент известно, что конференция встреча лидеров мнений с немецким послом должна состояться 24 июня в 10:30.

Следует отметить, что в случае проведения конференции, это будет первое подобное мероприятие иностранцев в Екатеринбурге с начала спецоперации РФ на Украине, которая ведется с 24 февраля. Еще до этого власти РФ ограничили работу некоторых немецких СМИ за нарушения законодательства, из-за чего Германия потеряла возможность переломить общественное мнение в стране.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам