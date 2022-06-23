Чешский суд отказался выдавать Украине гражданина РФ

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Судебное Алешкин Шевелев Курган, заключенные, решетка, наручники
Чешский суд отказался выдавать Украине активиста «Крымской весны» Фото:

Верховный суд в Праге отказался выдавать Украине россиянина Александра Франчетти, обвиняемого Киевом в причастности к событиям 2014 года, результатом которых стало вхождению Крыма в состав РФ. Об этом сообщил официальный представитель Городского суда Праги Адам Венинг.

«Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека [со стороны властей этой страны]», — цитирует Венинга ТАСС. Несмотря на это, Франчетти может быть осужден по чешскому законодательству.

Ранее, 21 апреля, Национальный центр борьбы с организованной преступностью выдвинул против Александра Франчетти обвинения в участии в организованной преступной группировке. Это случилось после того, как россиянин решением Верховного суда был освобожден из чешской тюрьмы.

Активист Франчетти был задержан в аэропорту Праги вечером 12 сентября 2021 года. В 2014 году он активно выступал за вхождение полуострова Крым в состав России.

Позже в украинском МИД заявили о работе над завершением процедур с целью передачи Франчетти на Укриану. Министерство иностранных дел РФ, в свою очередь, требовало освобождения задержанного в Праге россиянина.

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Верховный суд в Праге отказался выдавать Украине россиянина Александра Франчетти, обвиняемого Киевом в причастности к событиям 2014 года, результатом которых стало вхождению Крыма в состав РФ. Об этом сообщил официальный представитель Городского суда Праги Адам Венинг. «Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека [со стороны властей этой страны]», — цитирует Венинга ТАСС. Несмотря на это, Франчетти может быть осужден по чешскому законодательству. Ранее, 21 апреля, Национальный центр борьбы с организованной преступностью выдвинул против Александра Франчетти обвинения в участии в организованной преступной группировке. Это случилось после того, как россиянин решением Верховного суда был освобожден из чешской тюрьмы. Активист Франчетти был задержан в аэропорту Праги вечером 12 сентября 2021 года. В 2014 году он активно выступал за вхождение полуострова Крым в состав России. Позже в украинском МИД заявили о работе над завершением процедур с целью передачи Франчетти на Укриану. Министерство иностранных дел РФ, в свою очередь, требовало освобождения задержанного в Праге россиянина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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