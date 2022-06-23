Чешский суд отказался выдавать Украине гражданина РФ

23 июня 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

Чешский суд отказался выдавать Украине активиста «Крымской весны» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Верховный суд в Праге отказался выдавать Украине россиянина Александра Франчетти, обвиняемого Киевом в причастности к событиям 2014 года, результатом которых стало вхождению Крыма в состав РФ. Об этом сообщил официальный представитель Городского суда Праги Адам Венинг. «Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека [со стороны властей этой страны]», — цитирует Венинга ТАСС. Несмотря на это, Франчетти может быть осужден по чешскому законодательству. Ранее, 21 апреля, Национальный центр борьбы с организованной преступностью выдвинул против Александра Франчетти обвинения в участии в организованной преступной группировке. Это случилось после того, как россиянин решением Верховного суда был освобожден из чешской тюрьмы. Активист Франчетти был задержан в аэропорту Праги вечером 12 сентября 2021 года. В 2014 году он активно выступал за вхождение полуострова Крым в состав России. Позже в украинском МИД заявили о работе над завершением процедур с целью передачи Франчетти на Укриану. Министерство иностранных дел РФ, в свою очередь, требовало освобождения задержанного в Праге россиянина. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Верховный суд в Праге отказался выдавать Украине россиянина Александра Франчетти, обвиняемого Киевом в причастности к событиям 2014 года, результатом которых стало вхождению Крыма в состав РФ. Об этом сообщил официальный представитель Городского суда Праги Адам Венинг. «Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека [со стороны властей этой страны]», — цитирует Венинга ТАСС. Несмотря на это, Франчетти может быть осужден по чешскому законодательству. Ранее, 21 апреля, Национальный центр борьбы с организованной преступностью выдвинул против Александра Франчетти обвинения в участии в организованной преступной группировке. Это случилось после того, как россиянин решением Верховного суда был освобожден из чешской тюрьмы. Активист Франчетти был задержан в аэропорту Праги вечером 12 сентября 2021 года. В 2014 году он активно выступал за вхождение полуострова Крым в состав России. Позже в украинском МИД заявили о работе над завершением процедур с целью передачи Франчетти на Укриану. Министерство иностранных дел РФ, в свою очередь, требовало освобождения задержанного в Праге россиянина.