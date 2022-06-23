Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в ЕС. «Исторический момент»

24 июня 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

Он поздравил лидеров Украины и Молдавии, подчеркнув, что это «исторический момент» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии 23 июня. Об этом сообщил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС. «Соглашение. Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС. […] «Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Наше будущее вместе», — написал глава Евросовета в Twitter. С этим событием он поздравил лидеров Украины и Молдавии, подчеркнув, что это «исторический момент». Кроме того, он передал, что Евросовет «решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены остающиеся приоритеты». Шарль Мишель поздравил грузинский народ, также заявив, что это «исторический момент в отношениях между ЕС и Грузией». По его мнению, будущее страны тесно связано с ЕС. Украина заявила о желании вступить в ЕС в конце февраля. Позже заявка Киева была принята по ускоренной процедуре, а Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в Евросоюз. министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре. По его мнению, даже после присвоение статуса кандидата страну ждет долгий переговорный процесс и выполнение определенных условий. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз. 23 июня глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что Украина и Молдавия могут получить статус кандидатов на присоединение к Евросоюзу в этот же день. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии 23 июня. Об этом сообщил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС. «Соглашение. Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС. […] «Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Наше будущее вместе», — написал глава Евросовета в Twitter. С этим событием он поздравил лидеров Украины и Молдавии, подчеркнув, что это «исторический момент». Кроме того, он передал, что Евросовет «решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены остающиеся приоритеты». Шарль Мишель поздравил грузинский народ, также заявив, что это «исторический момент в отношениях между ЕС и Грузией». По его мнению, будущее страны тесно связано с ЕС. Украина заявила о желании вступить в ЕС в конце февраля. Позже заявка Киева была принята по ускоренной процедуре, а Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в Евросоюз. министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре. По его мнению, даже после присвоение статуса кандидата страну ждет долгий переговорный процесс и выполнение определенных условий. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз. 23 июня глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что Украина и Молдавия могут получить статус кандидатов на присоединение к Евросоюзу в этот же день.