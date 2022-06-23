Бурматова позабавило предложение зоозащитницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов выступил против установки памятника в свою честь. С таким предложением выступила директор Альянса защитников животных региона Московской области Юлия Рубцова в ответ на законопроект парламентария о запрете торговли животными в зоомагазинах и на птичьих рынках.

«Это очень забавно, но давайте не надо», — написал у себя в telegram-канале Владимир Бурматов. Перед этим зоозащитница заявила в эфире Общественной службы новостей, что волонтеры готовы поставить памятник депутату «за все те законопроекты, которые он вносит вообще».

Рубцова отметила, что в России достаточно много людей, которые не хотят видеть подобных запретов, потому что это будет регулировать работу людей, которые просто плодят животных. По ее словам, это не только недобросовестные заводчики, а еще простые люди, которые решили развести много собак и кошек и пошли на птичий рынок.

Ранее Владимир Бурматов заявил о готовящемся запрете на продажу животных в зоомагазинах. Соответствующий законопроект может быть принят Госдумой до конца 2022 года.