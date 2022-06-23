Решение мэра Луисвилля в мэрии Перми считают «недостойным»

Луисвилль разорвал побратимские связи с Пермью Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В администрации Перми называют «недостойным поступком» решение мэра Луисвилля Грэга Фишера разорвать побратимские связи между городами. Об этом заявил источник, близкий к мэрии, в ведомстве официально ситуацию комментировать не стали, — сообщает издание Коммерсант-Прикамье.

«В мэрии считают дистанционный разрыв дружественных связей недостойным поступком со стороны руководства Луисвилля и полагают, что подобные вопросы нужно решать в ходе личной встречи глав городов», — приводит цитату источника издание.

О том, что побратимские отношения разорваны, сообщается на сайте администрации американского Луисвилля (штат Кентукки). Поясняется, что решение принято из-за спецоперации России на Украине. В сообщении указано, что в случае ее окончания руководство американского города готово рассмотреть вопрос о возобновлении дружественных связей с Пермью.

Пермь и Луисвилл были городами-побратимами с 1994 года. В рамках развития этих связей реализовывались проекты в сферах образования, здравоохранения, молодежной политики и культуры. По информации на сайте пермской администрации, под влиянием взаимодействия с Луисвиллем в Перми были адаптированы такие передовые практики, как проведение с 2006 года открытых приемов главы города, запуск справочно-информационной службы (call-центра) в 2008 году, строительство и открытие экстрим-парка в 2009 году.

Ранее URA.RU сообщало, что отношения с Пермью из-за спецоперации на Украине приостановил Оксфорд. Власти университета написали мэру Перми, что осуждают спецоперацию, но «ответа не получили и с тяжелым сердцем приняли решение разорвать побратимские отношения до тех пор, пока она не прекратится».

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