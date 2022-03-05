Оксфорд разорвал отношения с Пермью из-за спецоперации на Украине

Городской совет Оксфорда отказался быть городом-побратимом Перми из-за спецоперации российских войск на Украине. Информация об этом содержится на сайте совета.
«Член городского совета Сьюзен Браун, глава городского совета Оксфорда 4 марта, приняла меры, чтобы прекратить действие официального побратимского соглашения между Оксфордом и Пермью», — говорится в сообщении на сайте.
Власти Оксфорда «в резкой форме написали мэру Перми» о том, что осуждают спецоперацию. Но ответа не получили. И «с тяжелым сердцем» приняли решение «разорвать побратимские отношения» до тех пор, пока не прекратится спецоперация.
Декларация о побратимстве Перми и Оксфорда была подписана в 1995 году. Города сотрудничали по части культуры, социальной сферы. Именно в Оксфорде пермяки почерпнули идею создания общественных центров. Побратимами Перми также являются Амневиль (Франция), Луисвилль (США), Циндао (Китай), Дуйсбург (Германия) и Агридженто (Италия). Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.
Городской совет Оксфорда отказался быть городом-побратимом Перми из-за спецоперации российских войск на Украине. Информация об этом содержится на сайте совета. «Член городского совета Сьюзен Браун, глава городского совета Оксфорда 4 марта, приняла меры, чтобы прекратить действие официального побратимского соглашения между Оксфордом и Пермью», — говорится в сообщении на сайте. Власти Оксфорда «в резкой форме написали мэру Перми» о том, что осуждают спецоперацию. Но ответа не получили. И «с тяжелым сердцем» приняли решение «разорвать побратимские отношения» до тех пор, пока не прекратится спецоперация. Декларация о побратимстве Перми и Оксфорда была подписана в 1995 году. Города сотрудничали по части культуры, социальной сферы. Именно в Оксфорде пермяки почерпнули идею создания общественных центров. Побратимами Перми также являются Амневиль (Франция), Луисвилль (США), Циндао (Китай), Дуйсбург (Германия) и Агридженто (Италия). Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.