Оксфорд разорвал отношения с Пермью из-за спецоперации на Украине

05 марта 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Власти Оксфорда писали мэру Перми, что осуждают спецоперацию, но не получили ответа Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Городской совет Оксфорда отказался быть городом-побратимом Перми из-за спецоперации российских войск на Украине. Информация об этом содержится на сайте совета. «Член городского совета Сьюзен Браун, глава городского совета Оксфорда 4 марта, приняла меры, чтобы прекратить действие официального побратимского соглашения между Оксфордом и Пермью», — говорится в сообщении на сайте. Власти Оксфорда «в резкой форме написали мэру Перми» о том, что осуждают спецоперацию. Но ответа не получили. И «с тяжелым сердцем» приняли решение «разорвать побратимские отношения» до тех пор, пока не прекратится спецоперация. Декларация о побратимстве Перми и Оксфорда была подписана в 1995 году. Города сотрудничали по части культуры, социальной сферы. Именно в Оксфорде пермяки почерпнули идею создания общественных центров. Побратимами Перми также являются Амневиль (Франция), Луисвилль (США), Циндао (Китай), Дуйсбург (Германия) и Агридженто (Италия). Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Городской совет Оксфорда отказался быть городом-побратимом Перми из-за спецоперации российских войск на Украине. Информация об этом содержится на сайте совета. «Член городского совета Сьюзен Браун, глава городского совета Оксфорда 4 марта, приняла меры, чтобы прекратить действие официального побратимского соглашения между Оксфордом и Пермью», — говорится в сообщении на сайте. Власти Оксфорда «в резкой форме написали мэру Перми» о том, что осуждают спецоперацию. Но ответа не получили. И «с тяжелым сердцем» приняли решение «разорвать побратимские отношения» до тех пор, пока не прекратится спецоперация. Декларация о побратимстве Перми и Оксфорда была подписана в 1995 году. Города сотрудничали по части культуры, социальной сферы. Именно в Оксфорде пермяки почерпнули идею создания общественных центров. Побратимами Перми также являются Амневиль (Франция), Луисвилль (США), Циндао (Китай), Дуйсбург (Германия) и Агридженто (Италия). Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.