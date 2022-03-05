Оксфорд разорвал отношения с Пермью из-за спецоперации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, бизнесмен, клерк, пиджак, парламентарии, дресс код, дипломат, офисный работник, шариковая ручка, деловой стиль одежды
Власти Оксфорда писали мэру Перми, что осуждают спецоперацию, но не получили ответа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Городской совет Оксфорда отказался быть городом-побратимом Перми из-за спецоперации российских войск на Украине. Информация об этом содержится на сайте совета.

«Член городского совета Сьюзен Браун, глава городского совета Оксфорда 4 марта, приняла меры, чтобы прекратить действие официального побратимского соглашения между Оксфордом и Пермью», — говорится в сообщении на сайте.

Власти Оксфорда «в резкой форме написали мэру Перми» о том, что осуждают спецоперацию. Но ответа не получили. И «с тяжелым сердцем» приняли решение «разорвать побратимские отношения» до тех пор, пока не прекратится спецоперация.

Декларация о побратимстве Перми и Оксфорда была подписана в 1995 году. Города сотрудничали по части культуры, социальной сферы. Именно в Оксфорде пермяки почерпнули идею создания общественных центров. Побратимами Перми также являются Амневиль (Франция), Луисвилль (США), Циндао (Китай), Дуйсбург (Германия) и Агридженто (Италия). Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Городской совет Оксфорда отказался быть городом-побратимом Перми из-за спецоперации российских войск на Украине. Информация об этом содержится на сайте совета. «Член городского совета Сьюзен Браун, глава городского совета Оксфорда 4 марта, приняла меры, чтобы прекратить действие официального побратимского соглашения между Оксфордом и Пермью», — говорится в сообщении на сайте. Власти Оксфорда «в резкой форме написали мэру Перми» о том, что осуждают спецоперацию. Но ответа не получили. И «с тяжелым сердцем» приняли решение «разорвать побратимские отношения» до тех пор, пока не прекратится спецоперация. Декларация о побратимстве Перми и Оксфорда была подписана в 1995 году. Города сотрудничали по части культуры, социальной сферы. Именно в Оксфорде пермяки почерпнули идею создания общественных центров. Побратимами Перми также являются Амневиль (Франция), Луисвилль (США), Циндао (Китай), Дуйсбург (Германия) и Агридженто (Италия). Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...