Три человека погибли при рушении самолета ИЛ-76 в Рязани 24 июня 2022 в 07:20 Размер текста - 17 + Самолет загорелся перед заходом на посадку Фото: Анна Майорова © URA.RU В результате крушения транспортного самолета ИЛ-76 в Рязани погибли три человека. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Три человека погибли в результате крушения транспортного Ил-76 под Рязанью. По нашим данным, возгорание произошло еще в воздухе перед заходом на посадку. Самолет долгое время кружил и пытался сесть», — передает 112. Транспортный самолет ИЛ-76 упал в районе Михайловского шоссе в Рязани, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что пострадали семь членов экипажа, всего на борту было девять человек. Причина крушения пока неизвестна. На месте происшествия работают представители экстренных служб. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . В результате крушения транспортного самолета ИЛ-76 в Рязани погибли три человека. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Три человека погибли в результате крушения транспортного Ил-76 под Рязанью. По нашим данным, возгорание произошло еще в воздухе перед заходом на посадку. Самолет долгое время кружил и пытался сесть», — передает 112. Транспортный самолет ИЛ-76 упал в районе Михайловского шоссе в Рязани, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что пострадали семь членов экипажа, всего на борту было девять человек. Причина крушения пока неизвестна. На месте происшествия работают представители экстренных служб. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям