Джонсон призвал Украину и НАТО отказаться от переговоров с РФ

24 июня 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон уверен, что западные страны устали от темы Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает странам G7 и НАТО не идти на территориальные уступки России несмотря на то, что тема Украины утомила западные державы. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Мое послание коллегам по G7 и в НАТО в особенности будет таким: «Сейчас не время соглашаться и поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от кусков своей территории в обмен на прекращение огня. Я думаю, что это было бы катастрофой. Это станет спусковым крючком для дальнейшей эскалации со стороны [президента РФ Владимира] Путина, когда бы он ни захотел этого», — заявил Джонсон во время визита в столицу Руанды Кигали на саммит стран Содружества наций. Ранее СМИ сообщали, что Франция, Германия и Италия выступают за дипломатические переговоры с Россией и готовы склонить Украину на территориальные уступки. При этом некоторые западные аналитики уверены, что ФРГ и Франция останутся в стороне и не будут вмешиваться в ход урегулирования конфликта. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает странам G7 и НАТО не идти на территориальные уступки России несмотря на то, что тема Украины утомила западные державы. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Мое послание коллегам по G7 и в НАТО в особенности будет таким: «Сейчас не время соглашаться и поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от кусков своей территории в обмен на прекращение огня. Я думаю, что это было бы катастрофой. Это станет спусковым крючком для дальнейшей эскалации со стороны [президента РФ Владимира] Путина, когда бы он ни захотел этого», — заявил Джонсон во время визита в столицу Руанды Кигали на саммит стран Содружества наций. Ранее СМИ сообщали, что Франция, Германия и Италия выступают за дипломатические переговоры с Россией и готовы склонить Украину на территориальные уступки. При этом некоторые западные аналитики уверены, что ФРГ и Франция останутся в стороне и не будут вмешиваться в ход урегулирования конфликта. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению Донбасса.