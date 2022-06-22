Spectator: ФРГ и Франция решили оставить Украину наедине с РФ

23 июня 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

В Британии объяснили позицию Франции и ФРГ по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция и Германия решили оставить Украину наедине с Россией, чтобы страны выбрали наиболее оптимальный вариант развития событий в сложившейся ситуации, а они намерены наблюдать за этим со стороны. Об этом заявил британский журналист Эндрю Теттенборн. «Откровенно говоря, это означает, что они [Франция и Германия] выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных», — написал в статье для журнала Spectator обозреватель Теттенборн. Он считает, что в Евросоюзе разделились мнения по поводу поддержки Киева. Британский журналист в обоснование своих доводов, раскрыл результаты исследований Европейского совета по международным отношениям, согласно которым большая часть жителей этих стран поддерживает немедленное мирное урегулирование между Россией и Украиной. По его словам, аналогичное мнение высказывает Италия и Швеция, а наиболее бескомпромиссную позицию приняли в Литве и Польше. Ранее сообщалось, что Франции и ФРГ прокладывают путь к возвращению торговых отношений с РФ, чем недовольна Восточная Европа. Это может привести к выходу восточноевропейских стран из ЕС, таким образом, внешнеполитические события, которые должны были объединить Европу, стали катализатором ее раскола, пишет Foreign Policy. Французский политолог Николя Бавере уже заявлял, что Франция, Германия и Италия выступают за дипломатическое урегулирования конфликта на Украине, даже если ценой станут территориальные уступки со стороны Киева в пользу РФ. Об этом он написал в своей колонке для издания Figaro. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Франция и Германия решили оставить Украину наедине с Россией, чтобы страны выбрали наиболее оптимальный вариант развития событий в сложившейся ситуации, а они намерены наблюдать за этим со стороны. Об этом заявил британский журналист Эндрю Теттенборн. «Откровенно говоря, это означает, что они [Франция и Германия] выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных», — написал в статье для журнала Spectator обозреватель Теттенборн. Он считает, что в Евросоюзе разделились мнения по поводу поддержки Киева. Британский журналист в обоснование своих доводов, раскрыл результаты исследований Европейского совета по международным отношениям, согласно которым большая часть жителей этих стран поддерживает немедленное мирное урегулирование между Россией и Украиной. По его словам, аналогичное мнение высказывает Италия и Швеция, а наиболее бескомпромиссную позицию приняли в Литве и Польше. Ранее сообщалось, что Франции и ФРГ прокладывают путь к возвращению торговых отношений с РФ, чем недовольна Восточная Европа. Это может привести к выходу восточноевропейских стран из ЕС, таким образом, внешнеполитические события, которые должны были объединить Европу, стали катализатором ее раскола, пишет Foreign Policy. Французский политолог Николя Бавере уже заявлял, что Франция, Германия и Италия выступают за дипломатическое урегулирования конфликта на Украине, даже если ценой станут территориальные уступки со стороны Киева в пользу РФ. Об этом он написал в своей колонке для издания Figaro. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».