СМИ: Европа выступает за решение конфликта на Украине в пользу РФ

21 июня 2022 в 08:05 Размер текста - 17 +

Сейчас идут разногласия глав западных стран по поводу кризиса мирового масштаба, возникшего из-за ситуации на Украине. Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французский политолог Николя Бавере заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за дипломатическое урегулирования конфликта на Украине, даже если ценой станут территориальные уступки со стороны Киева в пользу РФ. Об этом он написал в своей колонке для издания Figaro. «Страны Западной Европы — Франция, Германия и Италия —выступают за дипломатическое решение конфликта путем переговоров с Москвой о территориальном компромиссе», — пишет Бавере. По словам обозревателя, давно откладываемый визит лидеров стран Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги в Киев символизировал единство Евросоюза в его поддержке Украины. Но тем не менее, поддержку Киев не получил. К тому же, сейчас в целом идут разногласия глав западных стран по поводу кризиса мирового масштаба, возникшего из-за ситуации на Украине. «Объявление о статусе „немедленного кандидата“ в члены ЕС для Киева, как и о предоставлении военной помощи не может скрыть растущие разногласия внутри демократий относительно целей конфликта», — подчеркивает Бавере. Также он пояснил, что из-за спецоперации РФ на Украине Италия и Испания находятся в напряжении. Ранее Лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали президенту Украине Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия. Об этом написал обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Французский политолог Николя Бавере заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за дипломатическое урегулирования конфликта на Украине, даже если ценой станут территориальные уступки со стороны Киева в пользу РФ. Об этом он написал в своей колонке для издания Figaro. «Страны Западной Европы — Франция, Германия и Италия —выступают за дипломатическое решение конфликта путем переговоров с Москвой о территориальном компромиссе», — пишет Бавере. По словам обозревателя, давно откладываемый визит лидеров стран Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги в Киев символизировал единство Евросоюза в его поддержке Украины. Но тем не менее, поддержку Киев не получил. К тому же, сейчас в целом идут разногласия глав западных стран по поводу кризиса мирового масштаба, возникшего из-за ситуации на Украине. «Объявление о статусе „немедленного кандидата“ в члены ЕС для Киева, как и о предоставлении военной помощи не может скрыть растущие разногласия внутри демократий относительно целей конфликта», — подчеркивает Бавере. Также он пояснил, что из-за спецоперации РФ на Украине Италия и Испания находятся в напряжении. Ранее Лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали президенту Украине Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия. Об этом написал обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.