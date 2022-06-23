СЦКК: ВСУ обстреляли ЛНР «Точкой-У»

24 июня 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

ВСУ выпустили несколько ракет по населенным пунктам ЛНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Луганской народной республике (ЛНР) ракетами «Точка-У». Об этом сообщили в представительстве ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 01.00 с направления Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“ (1 ракета)», — сообщается в telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК. В 1:10 был зафиксирован обстрел города Брянка. Также сообщается, что в 2:55 «Точкой-У» ударили по населенному пункту Тепличное. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. За это время ВСУ неоднократно обстреливали ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации стала помощь жителям Донбасса. Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ, которые ведут работу в ЛНР, рассказали URA.RU, что на разминирование территории республики уйдет несколько лет. ВСУ при отступлении минировали социально-значимые объекты и жилые кварталы, сообщили саперы. Ранее в ЛНР сообщили о гибели мужчины в Стаханове из-за обстрела со стороны ВСУ ракетой «Точкой-У», передает RT. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Луганской народной республике (ЛНР) ракетами «Точка-У». Об этом сообщили в представительстве ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 01.00 с направления Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“ (1 ракета)», — сообщается в telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК. В 1:10 был зафиксирован обстрел города Брянка. Также сообщается, что в 2:55 «Точкой-У» ударили по населенному пункту Тепличное. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. За это время ВСУ неоднократно обстреливали ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации стала помощь жителям Донбасса. Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ, которые ведут работу в ЛНР, рассказали URA.RU, что на разминирование территории республики уйдет несколько лет. ВСУ при отступлении минировали социально-значимые объекты и жилые кварталы, сообщили саперы. Ранее в ЛНР сообщили о гибели мужчины в Стаханове из-за обстрела со стороны ВСУ ракетой «Точкой-У», передает RT.