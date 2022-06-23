23 июня 2022

СЦКК: ВСУ обстреляли ЛНР «Точкой-У»

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У, выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, донецк, последствия, донецкая народная республика, днр, обломки, точка у, обстрел
ВСУ выпустили несколько ракет по населенным пунктам ЛНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Луганской народной республике (ЛНР) ракетами «Точка-У». Об этом сообщили в представительстве ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 01.00 с направления Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“ (1 ракета)», — сообщается в telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

В 1:10 был зафиксирован обстрел города Брянка. Также сообщается, что в 2:55 «Точкой-У» ударили по населенному пункту Тепличное.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. За это время ВСУ неоднократно обстреливали ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации стала помощь жителям Донбасса. Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ, которые ведут работу в ЛНР, рассказали URA.RU, что на разминирование территории республики уйдет несколько лет. ВСУ при отступлении минировали социально-значимые объекты и жилые кварталы, сообщили саперы. Ранее в ЛНР сообщили о гибели мужчины в Стаханове из-за обстрела со стороны ВСУ ракетой «Точкой-У», передает RT.

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ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Луганской народной республике (ЛНР) ракетами «Точка-У». Об этом сообщили в представительстве ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 01.00 с направления Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“ (1 ракета)», — сообщается в telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК. В 1:10 был зафиксирован обстрел города Брянка. Также сообщается, что в 2:55 «Точкой-У» ударили по населенному пункту Тепличное. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. За это время ВСУ неоднократно обстреливали ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации стала помощь жителям Донбасса. Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ, которые ведут работу в ЛНР, рассказали URA.RU, что на разминирование территории республики уйдет несколько лет. ВСУ при отступлении минировали социально-значимые объекты и жилые кварталы, сообщили саперы. Ранее в ЛНР сообщили о гибели мужчины в Стаханове из-за обстрела со стороны ВСУ ракетой «Точкой-У», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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