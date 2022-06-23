Саперы: мины ВСУ в ЛНР придется обезвреживать несколько лет. Видео опасной работы

23 июня 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Российские саперы обезвреживают мины на территории ЛНР с апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мины, оставленные Вооруженными силами Украины на территории Луганской Народной республики, придется обезвреживать несколько лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации, которые ведут работу ЛНР с начала апреля. Понимая масштабы, саперы признаются, что работы предстоит много. Не на год и не два. Отступая, украинские вооруженные формирования минировали как социально-значимые объекты, так и жилой массив, и прилегающие к городам территории. Помимо обезвреживания взрывных устройств, еще одной не менее важной задачей, стоящей перед инженерным подразделением является поиск и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов, которыми вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирное население Донбасса. «Кассетный боеприпас при падении должен сделать определенное количество оборотов, — рассказывает командир инженерно-саперного подразделения с позывным „Туман“. — Если этого не происходит, то при падении он не детонирует и продолжает лежать на земле, представляя собой угрозу для населения». Сапер с позывным «Ветер» поясняет, что одной из задач подразделения является исследование жилых кварталов на предмет обнаружения неразорвавшихся боеприпасов от поражения ракетой «Точка-У». После того, как на местности поработали саперы с применением МИКР, территория повторно проверяется специалистами при помощи миноискателя и щупа. Работу усложняет наличие множества осколков и просто металлического мусора, на который реагирует прибор. Поэтому главное оружие, как признаются сами специалисты, это глаза и щуп. Одной из недавних трагедий стал обстрел с применением оперативно-тактической ракеты «Точка-У» города Красный Луч. Как сообщалось в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в представительстве ЛНР, она была выпущена Вооруженными силами Украины (ВСУ) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут). В результате ракетного удара были разрушены дома, единственная в районе школа, повреждены элементы системы газо и электроснабжения. Человеческих жертв избежать не удалось. Инженерно-саперные расчеты, оснащенные робототехническим комплексом «Кобра», провели исследование местности, метр за метром пробираясь сквозь опасные завалы, в которых остались неразорвавшиеся боевые элементы тактической ракеты ВСУ в кассетном снаряжении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Мины, оставленные Вооруженными силами Украины на территории Луганской Народной республики, придется обезвреживать несколько лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации, которые ведут работу ЛНР с начала апреля. Понимая масштабы, саперы признаются, что работы предстоит много. Не на год и не два. Отступая, украинские вооруженные формирования минировали как социально-значимые объекты, так и жилой массив, и прилегающие к городам территории. Помимо обезвреживания взрывных устройств, еще одной не менее важной задачей, стоящей перед инженерным подразделением является поиск и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов, которыми вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирное население Донбасса. «Кассетный боеприпас при падении должен сделать определенное количество оборотов, — рассказывает командир инженерно-саперного подразделения с позывным „Туман“. — Если этого не происходит, то при падении он не детонирует и продолжает лежать на земле, представляя собой угрозу для населения». Сапер с позывным «Ветер» поясняет, что одной из задач подразделения является исследование жилых кварталов на предмет обнаружения неразорвавшихся боеприпасов от поражения ракетой «Точка-У». После того, как на местности поработали саперы с применением МИКР, территория повторно проверяется специалистами при помощи миноискателя и щупа. Работу усложняет наличие множества осколков и просто металлического мусора, на который реагирует прибор. Поэтому главное оружие, как признаются сами специалисты, это глаза и щуп. Одной из недавних трагедий стал обстрел с применением оперативно-тактической ракеты «Точка-У» города Красный Луч. Как сообщалось в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в представительстве ЛНР, она была выпущена Вооруженными силами Украины (ВСУ) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут). В результате ракетного удара были разрушены дома, единственная в районе школа, повреждены элементы системы газо и электроснабжения. Человеческих жертв избежать не удалось. Инженерно-саперные расчеты, оснащенные робототехническим комплексом «Кобра», провели исследование местности, метр за метром пробираясь сквозь опасные завалы, в которых остались неразорвавшиеся боевые элементы тактической ракеты ВСУ в кассетном снаряжении.