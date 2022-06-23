В Перми пьяный охранник до смерти забил мужчину

Между охранником и погибшим произошла ссора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудник пермского охранного агентства избил своего гостя сначала в комнате общежития, потом вывел на улицу и продолжил избивать там. От полученных травм знакомый охранника скончался. Информация о преступлении опубликована на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Инцидент произошел в апреле.

Следствием установлено, что в апреле 35-летний охранник познакомился в магазине с мужчиной и пригласил его к себе в гости распивать спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между пермяками произошла ссора. Обвиняемый стал избивать своего гостя начав избиение в комнате и продолжив на улице. «После избиения обвиняемый сам сообщил в экстренные службы о случившемся, однако прибывшим по вызову врачам „скорой медицинской помощи“ спасти потерпевшего не удалось», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина был задержан и помещен под арест. Сейчас следственные действия завершены, дело пермяка передано в суд.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермский полицейский проигнорировал сообщение об избиении мужчины, который впоследствии скончался. Не прибывший на место драки полицейский был уволен со службы и осужден за бездействие.