Рецидивист из ХМАО убил подругу шнурком, а труп бросил в болото

Подозреваемый был ранее неоднократно судим Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Сургутском районе полицейские нашли тело женщины, которую сначала задушили шнурком от кроссовка, а потом ее тело бросили в болото. По горячим следам найден и подозреваемый. Им оказался неоднократно судимый сожитель убитой. Об этом URA.RU рассказалали в полиции ХМАО

«По версии оперативников, пара отдыхала на природе вблизи Лянтора. В ходе распития спиртных напитков у них произошел конфликт, поводом для которого стали финансовые трудности в семье. Злоумышленник не смог совладать с эмоциями и задушил югорчанку шнурком от кроссовка» — говорится в сообщении силовиков.

Подозреваемый сначала попытался закопать тело убитой, но ему помешали корни деревьев. Поэтому мужчина бросил тело погибшей в болото, рядом с местом убийства. Оттуда тело было не видно из-за высокой травы. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили все обстоятельства произошедшего и вышли на подозреваемого. Им оказался 47-летний сожитель убитой, ранее судимый за убийство, разбой и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигурант задержан.

Ранее URA.RU сообщало о том, что полицией Сургута был пойман бомж, который признался в том, что убил пенсионера. Поводом для убийства послужил словесный конфликт.