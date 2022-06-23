За аферы с маткапиталом курганцы заплатят пострадавшим миллионы

Курганские аферисты обманули десятки семей и украли средства маткапиталов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пятеро жителей Курганской области украли средства материнского капитала на сумму более 25 млн рублей. Суд приговорил их к лишению свободы и возмещению причиненного ущерба. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Участники организованной группы, имеющие опыт в сфере продажи недвижимости, с начала 2015 года по апрель 2016 года совершили хищение средств материнского капитала у 60 лиц, проживающих на территории Курганской, Тюменской, Свердловской и иных областей, на общую сумму более 25 млн рублей», — говорится на сайте.

Мошенники заключали фиктивные договоры займов, которые являлись целевыми и предназначались на покупку жилья. При этом фактически аферисты приобретали либо земельные участки в садоводческих кооперативах, либо не пригодные для проживания дома. В последующем Пенсионный фонд возвращал займовой организации деньги, якобы выданные владельцам сертификатов в качестве займов. Таким образом, жилищные условия владельцев сертификатов не были улучшены, а похищенными средства ушли злоумышленникам.

Аферистов признали виновными по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере), а двоих из них по п. п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств, добытых преступным путем организованной группой).

Двоих осужденных суд приговорил к лишению свободы сроком на 4 года, остальным — 8, 9 и 10 лет соответственно в исправительной колонии общего режима. В том числе суд взыскал с них причиненный ущерб в сумме более 25 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что заведующую одного из медицинских учреждений Курганской области приговорили к двум годам лишения свободы условно за взятки. Женщина помогала желающим избежать службы в армии за деньги.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам