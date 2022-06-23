Курганского врача наказали за взятки и помощь «откосить» от армии

Медработника приговорили к условному сроку, кроме того, ей запретили занимать руководящие должности в медучреждениях Фото: Екатерина Сычкова

Заведующую одного из медицинских учреждений Курганской области приговорили к двум годам лишения свободы условно за взятки от желающих избежать службы в армии. Женщина полностью признала вину в суде, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Обвиняемая являлась заведующей одного из медицинских учреждений Курганской области в период с 2019 года по 2020 год. Из корыстной заинтересованности через посредников получала взятки в виде денег от лиц, подлежащих призыву на военную службу, за выдачу им поддельных медицинских заключений о наличии заболевания, являющегося основанием для освобождения от призыва», — рассказали в прокуратуре.

Женщину обвиняли в преступлении по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и девяти преступлениях по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). С учетом того, что она полностью признала вину, суд назначил ей наказание в виде условного срока. В течение двух лет ей также запрещено занимать должности в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственные функций.

Уголовное дело в отношении медработника передали в суд в конце марта, сообщало ранее URA.RU. Выйти на нее удалось в результате совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных СК и сотрудниками МВД.

Также ранее сообщалось, что жителя Кургана оштрафовали на 200 тысяч рублей: в 2019—2020 годах он за деньги помогал молодым людям избежать службы в армии. Мужчина консультировал, как надо вести себя в военкомате, сообщать ложные сведения о наличии кожного заболевания и его симуляции. Осужденный помог шести призывникам, а у семи он взял деньги, но не стал помогать.

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