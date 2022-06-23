Инсайд: силовики нагрянули с проверкой в Ельцин Центр

В центре силовики ищут экстремистскую литературу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На фоне обыска офиса екатеринбургской организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) силовики нагрянули с проверкой в Ельцин Центр. Причина — проверка информации о распространении запрещенной литературы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Известно, что сейчас на конференции по изучению „Сталинизма“ находится один из руководителей свердловского отделения „Мемориала“ Анатолий Свечников. Поводом проверки послужила информация о распространении экстремистской литературы, которую вчера изъяли в офисе „Мемориала“ (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована)», — рассказал инсайдер.

Информатор агентства уточнил, что Свечникова допросят, но задерживать не будут. До пресс-службы Ельцин Центра корреспонденту URA.RU дозвониться не удалось — на звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что силовики провели обыски в офисе организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) прошли утром 23 июля. «Причиной их проведения стали сообщения, что организация ведет противоправную деятельность. В офисе уже найдена экстремистская литература», — поделился источник URA.RU в Свердловской области. По итогу в офисе НКО нашли более 30 книг, признанных экстремистскими.