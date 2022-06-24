Помощники Джо Байдена рассказывают ему, куда сесть Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Помощники президента США Джо Байдена готовят для него подробные инструкции о поведении на каждом мероприятии. Байдену, в том числе, расписывают, куда сесть и что делать. Об этом сообщает журналист Fox News.

«Вы входите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками. Садитесь на свое место» — такие указания были у Байдена на другой стороне карточки для заметок, обращенной к камерам.

После в списке шли пункты: «Пресса входит», «Вы даете краткие комментарии» с уточнением в скобках: «2 минуты». В итоге Байден говорил примерно восемь минут.

23 апреля президент США Джо Байден протянул руку для рукопожатия в никуда. Казус произошел во время его командировки по стране, когда он прощался со зрителями после его речи о предлагаемых реформах. До этого Байден уже несколько раз становился фигурантом комичных ситуаций из-за чего в СМИ спекулируют о якобы имеющихся у него проблемах со здоровьем.