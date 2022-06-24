Fox News: помощники Байдена дают ему инструкции о поведении. «Вы садитесь на свое место»

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Помощники Джо Байдена рассказывают ему, куда сесть Фото:

Помощники президента США Джо Байдена готовят для него подробные инструкции о поведении на каждом мероприятии. Байдену, в том числе, расписывают, куда сесть и что делать. Об этом сообщает журналист Fox News.

«Вы входите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками. Садитесь на свое место» — такие указания были у Байдена на другой стороне карточки для заметок, обращенной к камерам.

После в списке шли пункты: «Пресса входит», «Вы даете краткие комментарии» с уточнением в скобках: «2 минуты». В итоге Байден говорил примерно восемь минут.

23 апреля президент США Джо Байден протянул руку для рукопожатия в никуда. Казус произошел во время его командировки по стране, когда он прощался со зрителями после его речи о предлагаемых реформах. До этого Байден уже несколько раз становился фигурантом комичных ситуаций из-за чего в СМИ спекулируют о якобы имеющихся у него проблемах со здоровьем.

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Помощники президента США Джо Байдена готовят для него подробные инструкции о поведении на каждом мероприятии. Байдену, в том числе, расписывают, куда сесть и что делать. Об этом сообщает журналист Fox News. «Вы входите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками. Садитесь на свое место» — такие указания были у Байдена на другой стороне карточки для заметок, обращенной к камерам. После в списке шли пункты: «Пресса входит», «Вы даете краткие комментарии» с уточнением в скобках: «2 минуты». В итоге Байден говорил примерно восемь минут. 23 апреля президент США Джо Байден протянул руку для рукопожатия в никуда. Казус произошел во время его командировки по стране, когда он прощался со зрителями после его речи о предлагаемых реформах. До этого Байден уже несколько раз становился фигурантом комичных ситуаций из-за чего в СМИ спекулируют о якобы имеющихся у него проблемах со здоровьем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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