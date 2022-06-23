23 июня 2022

Utair откажется от выплаты дивидендов за прошлый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, utair, ютейр, ютэйр
Компания сообщила о необходимости формирования резервных финансовых средств на покрытие убытков Фото:

Авиакомпания Utair не будет выплачивать дивиденды за 2021 год. Информация об этом размещена на едином официальном сайте госорганов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

«Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества за 2021 год не начислять и не выплачивать» — гласит директива представителю Югры по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО авиакомпании Utair. Из правительственного документа также следует, что полученная авиакомпанией прибыль в размере более 192 миллиона будет направлена на формирование резервного фонда Utair, а более 3,5 миллиарда уйдут на покрытие накопленных убытков.

Ранее URA.RU сообщало о том что самолет авиакомпании «Utair», совершавший рейс до Нижневартовска, вернулся в аэропорт вылета. Экипаж сообщил о проблемах с электричеством на борту воздушного судна.

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Авиакомпания Utair не будет выплачивать дивиденды за 2021 год. Информация об этом размещена на едином официальном сайте госорганов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. «Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества за 2021 год не начислять и не выплачивать» — гласит директива представителю Югры по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО авиакомпании Utair. Из правительственного документа также следует, что полученная авиакомпанией прибыль в размере более 192 миллиона будет направлена на формирование резервного фонда Utair, а более 3,5 миллиарда уйдут на покрытие накопленных убытков. Ранее URA.RU сообщало о том что самолет авиакомпании «Utair», совершавший рейс до Нижневартовска, вернулся в аэропорт вылета. Экипаж сообщил о проблемах с электричеством на борту воздушного судна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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