Utair откажется от выплаты дивидендов за прошлый год

24 июня 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Компания сообщила о необходимости формирования резервных финансовых средств на покрытие убытков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Авиакомпания Utair не будет выплачивать дивиденды за 2021 год. Информация об этом размещена на едином официальном сайте госорганов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. «Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества за 2021 год не начислять и не выплачивать» — гласит директива представителю Югры по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО авиакомпании Utair. Из правительственного документа также следует, что полученная авиакомпанией прибыль в размере более 192 миллиона будет направлена на формирование резервного фонда Utair, а более 3,5 миллиарда уйдут на покрытие накопленных убытков. Ранее URA.RU сообщало о том что самолет авиакомпании «Utair», совершавший рейс до Нижневартовска, вернулся в аэропорт вылета. Экипаж сообщил о проблемах с электричеством на борту воздушного судна. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Авиакомпания Utair не будет выплачивать дивиденды за 2021 год. Информация об этом размещена на едином официальном сайте госорганов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. «Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества за 2021 год не начислять и не выплачивать» — гласит директива представителю Югры по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО авиакомпании Utair. Из правительственного документа также следует, что полученная авиакомпанией прибыль в размере более 192 миллиона будет направлена на формирование резервного фонда Utair, а более 3,5 миллиарда уйдут на покрытие накопленных убытков. Ранее URA.RU сообщало о том что самолет авиакомпании «Utair», совершавший рейс до Нижневартовска, вернулся в аэропорт вылета. Экипаж сообщил о проблемах с электричеством на борту воздушного судна.