Финансовые средства пойдут на реализацию социальных и благотворительных программ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ПАО НК «Русснефть» вложит более 40 миллионов в реализацию социально-экономических программ и благотворительных проектов в ХМАО. Информация об этом размещена на официальном сайте государственных органов ХМАО-Югры.

«Компания и общества, входящие в корпоративную структуру ПАО НК „РуссНефть“, планируют направить финансовые средства в размере до 43,4 млн. рублей на реализацию социально-экономических программ и благотворительных проектов, осуществляемых в автономном округе» — сообщается в дополнении к соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО и ПАО «РуссНефть» от 2 октября 2020 года.

Из документа также следует, что коренным малочисленным народам севера будут выделены компенсационные выплаты в размере до 24,5 млн. рублей. Проект дополнительного соглашения был предложен на заседании правительства ХМАО. В перспективе он позволит организовать дальнейшее взаимодействие властей округа с ПАО «Русснефть» в решении приоритетных задач, а также улучшении качества жизни населения ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что основатель «Русснефти» Михаил Гуцериев вышел из акционерного капитала компании. Причиной этому послужило введение ЕС и Великобританией санкций в отношении Гуцериева за поддержку режима президента Беларуси Александра Лукашенко.