ФСБ задержала группу из шести человек, которые незаконно врезали свою линию к путепроводу нефтяной компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области ФСБ задержала шестерых местных жителей, откачавших из трубопровода АО «Транснефть — Урал» почти 100 тонн нефтепродуктов на миллионы рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В течение 2019—2020 года группа осуществляла незаконные врезки из магистрального нефтепродуктопровода „Уфа — Петропавловск“, принадлежащий АО „Транснефть — Урал“. За все время они похитили более 77 тонн нефтепродуктов на сумму более 3 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона.

Силовики задержали группу в январе 2020 года на автодороге в Красноармейском районе. Суд приговорил всех шестерых к условному лишению свободы на срок от четырех с половиной до пяти с половиной лет. Причиненный ими ущерб взыскан.

Ранее силовики задержали другую группу похитителей нефтепродуктов. В течение 2016—2017 годов группа, в которую входило 14 человек, украла у нефтяников топлива на сумму 128 млн рублей.