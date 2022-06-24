Дом свердловской многодетной семьи закидали коктейлями Молотова

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Майдан. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия. Киев, дым, майдан, боец, коктейль молотова, война, огонь
Полиция уже ищет поджигателей Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) дом многодетной семьи неизвестные закидали бутылками с горючей смесью. Полиция уже ищет преступников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижнему Тагилу.

«В ночное время на месте происшествия, куда выезжала группа немедленного реагирования отдела полиции 17 МУ МВД России Нижнетагильское, сотрудники полиции обнаружили и изъяли бутылки с горючей жидкостью. Хозяева своевременно отреагировали, благодаря чему огнем лишь незначительно повреждена входная группа и часть фасада», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время силовики проводят проверку, а также занимаются поиском преступников. «[Устанавливается] сумма причиненного ущерба. По результатам будет принято обоснованное решение», — резюмировали в пресс-службе.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) дом многодетной семьи неизвестные закидали бутылками с горючей смесью. Полиция уже ищет преступников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижнему Тагилу. «В ночное время на месте происшествия, куда выезжала группа немедленного реагирования отдела полиции 17 МУ МВД России Нижнетагильское, сотрудники полиции обнаружили и изъяли бутылки с горючей жидкостью. Хозяева своевременно отреагировали, благодаря чему огнем лишь незначительно повреждена входная группа и часть фасада», — говорится в сообщении пресс-службы. В настоящее время силовики проводят проверку, а также занимаются поиском преступников. «[Устанавливается] сумма причиненного ущерба. По результатам будет принято обоснованное решение», — резюмировали в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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