Свердловский детский сад обвинили в поборах с родителей

Администрацию детского в Первоуральске обвинили в денежных поборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрацию детского сада №10 в Первоуральске (Свердловская область) обвинили в денежных поборах с родителей. По словам одной из мам, деньги сдавали на приобретение канцелярских товаров. Об этом URA.RU сообщила Екатерина, чей ребенок посещает этот детсад. Женщина написала жалобу (есть в распоряжении редакции) в управление образования городского округа Первоуральск.

«В детском саду №10 в Первоуральске постоянные поборы с родителей. Ежегодно на оформление детского сада собираются денежные средства. Также просят сдавать деньги на покупку канцелярских товаров», — говорит жительница Первоуральска Екатерина.

По словам женщины, финансовое положение семей никого не интересует. «У всех семей разный достаток. Лично для меня и 500 рублей деньги немалые, учитывая, что ребенка я поднимаю одна. Если начинаешь возмущаться и не соглашаться, то администрация детсада смотрит на тебя, как на прокаженного. Начинается грубое отношение. Вечные придирки к ребенку, которых ранее просто не было. Я в итоге вынуждена была забрать ребенка и не водить в сад», — посетовала женщина.

По словам Екатерины, многие несогласные с денежными сборами родители предпочитают молчать. «Боятся лишний раз что-то против высказать, так как понимают, что могут быть разные последствия», — говорит свердловчанка.

Редакция агентства обратилась за комментарием в МАДОУ «Детский сад №10» в Первоуральске. В администрации детсада корреспонденту URA.RU пояснили, что никаких дополнительных сборов в учреждении нет. «В нашем садике нет никаких сборов. Однако есть родительский комитет. Если друг родители захотят собрать деньги и купить подарки детям на какой-то праздник, то это сугубо желание родителей. Администрация детского садика к этому отношения не имеет», — сказали в учреждении.

Ранее агентство писало, что прокуратура Челябинской области открыла «горячую линию» по незаконным поборам с родителей школьников и детсадовцев. Силовики подчеркнули, что в обращении необходимо указать названия и номера школ и детсадов, информацию о сотруднике, который требует деньги, и оставить свой контактный телефон для проверки данных.

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