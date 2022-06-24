На трибуне были слова Ленина
В Первоуральске (Свердловская область) разобрали трибуну под памятником Владимиру Ленину. На трибуне была приведена цитата Ленина «Победа коммунизма неизбежна». Об этом сообщает ИА REGNUM.
«Сейчас на площади проходит очередной этап реконструкции. В рамках нее и был произведен демонтаж. Сейчас трибуна находится в разобранном виде», — передает REGNUM слова своего корреспондента.
Реконструкция площади началась в 2021 году. В День Победы 2022 года трибуна уже не использовалась.
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