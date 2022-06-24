На трибуне были слова Ленина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) разобрали трибуну под памятником Владимиру Ленину. На трибуне была приведена цитата Ленина «Победа коммунизма неизбежна». Об этом сообщает ИА REGNUM.

«Сейчас на площади проходит очередной этап реконструкции. В рамках нее и был произведен демонтаж. Сейчас трибуна находится в разобранном виде», — передает REGNUM слова своего корреспондента.

Реконструкция площади началась в 2021 году. В День Победы 2022 года трибуна уже не использовалась.

Фото: Александр Комаров ИА REGNUM