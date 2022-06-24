В Первоуральске разобрали трибуну с коммунистическим лозунгом. Фото

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Заседание гордумы Первоуральска по отставке Переверзева. Первоуральск, памятник ленину, победа коммунизма неизбежна
На трибуне были слова Ленина Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) разобрали трибуну под памятником Владимиру Ленину. На трибуне была приведена цитата Ленина «Победа коммунизма неизбежна». Об этом сообщает ИА REGNUM.

«Сейчас на площади проходит очередной этап реконструкции. В рамках нее и был произведен демонтаж. Сейчас трибуна находится в разобранном виде», — передает REGNUM слова своего корреспондента.

Реконструкция площади началась в 2021 году. В День Победы 2022 года трибуна уже не использовалась.

Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) разобрали трибуну под памятником Владимиру Ленину. На трибуне была приведена цитата Ленина «Победа коммунизма неизбежна». Об этом сообщает ИА REGNUM. «Сейчас на площади проходит очередной этап реконструкции. В рамках нее и был произведен демонтаж. Сейчас трибуна находится в разобранном виде», — передает REGNUM слова своего корреспондента. Реконструкция площади началась в 2021 году. В День Победы 2022 года трибуна уже не использовалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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