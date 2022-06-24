Правительство ЛНР установило курс рубля к гривне

24 июня 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

В ЛНР установили официальный курс рубля к гривне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганской народной республике установили валютный курс в размере 1,5 российских рубля за одну украинскую гривну. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства ЛНР. «При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,50 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону. Кредитные организации до 27 июня 2022 года включительно проводят безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки, по 2 рубля за 1 гривну», — сообщили в правительстве ЛНР. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В регионах восстановили вещание российских телеканалов, пишет RT. На освобожденных территориях уже появились первые российские банки. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Луганской народной республике установили валютный курс в размере 1,5 российских рубля за одну украинскую гривну. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства ЛНР. «При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,50 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону. Кредитные организации до 27 июня 2022 года включительно проводят безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки, по 2 рубля за 1 гривну», — сообщили в правительстве ЛНР. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В регионах восстановили вещание российских телеканалов, пишет RT. На освобожденных территориях уже появились первые российские банки.