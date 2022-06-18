18 июня 2022

В Херсоне появился первый российский банк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбербанк, банкоматы. Челябинск , банкоматы, деньги, наличные, сбербанк, сбер
Крупные российские банки намерены открыть отделения в Херсоне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Крупные российские банки намерены открыть свои отделения в Херсонской области, один банк уже открылся. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

«Один банк открылся. Мы ждем приезд делегации других банков российских, крупных банков, надежные банки, которые уже готовятся открывать свои отделения и в областном центре в Херсоне, и на территории Херсонской области в других городах и населенных пунктах», — заявил Сальдо в эфире «Соловьев LIVE». Он сообщил, что в Херсонской области уже открылся один российский банк, однако какой именно, он не назвал.

Херсонскую область, а также большую часть Запорожья взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации на Украине. Жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. В Херсонской области собираются дать русскому языку статус государственного. Также там начали переход на оплату рублями. Власти области не исключают вхождения территории в состав РФ.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Крупные российские банки намерены открыть свои отделения в Херсонской области, один банк уже открылся. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. «Один банк открылся. Мы ждем приезд делегации других банков российских, крупных банков, надежные банки, которые уже готовятся открывать свои отделения и в областном центре в Херсоне, и на территории Херсонской области в других городах и населенных пунктах», — заявил Сальдо в эфире «Соловьев LIVE». Он сообщил, что в Херсонской области уже открылся один российский банк, однако какой именно, он не назвал. Херсонскую область, а также большую часть Запорожья взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации на Украине. Жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. В Херсонской области собираются дать русскому языку статус государственного. Также там начали переход на оплату рублями. Власти области не исключают вхождения территории в состав РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...