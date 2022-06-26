Курганцы раскупили кладовые в элитном доме

В строящемся квартале «Резиденция» курганцы купили 70% кладовых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана, в том числе и в ипотеку, купили 70% кладовых в строящемся квартале «Резиденция». При этом квартир в процентном соотношении было куплено меньше. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Брусника», отвечающей за новостройку. Стоимость квартир в этом квартале достигает 16 млн рублей.

«После того как появилась возможность покупать в ипотеку, в том числе, паркинг и кладовую, клиенты стали чаще их приобретать. 70% кладовых уже продано», — рассказали в пресс-службе компании-застройщика.

На сайте новостройки указано, что там продаются кладовые площадью от 1,4 до 2,2 кв. м. Представители компании отметили, что в квартале будет 348 квартир и 60% из них уже проданы. 40% из проданных — однокомнатные квартиры, 40% — двух- и трехкомнатные, 17% — студии. В пресс-службе сообщили, что в 2022 году студии в новостройках стали чаще покупать, чем в прошлом году, а квартиры площадью от 100 метров и необычные (с двумя уровнями, террасой на крыше и отдельным входом) традиционно продаются не быстро.

На момент написания новости URA.RU удалось найти информацию, что продажами кладовых в Кургане также занимается компания «БИК-Сервис» в жилом комплексе «Солнце парк». В этом комплексе можно купить кладовые площадью от трех квадратных метров.

Ранее стало известно, что курганцы стали чаще покупать квартиры на вторичном рынке в ипотеку. Это произошло благодаря снижению ипотечной ставки до 10,5%.

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