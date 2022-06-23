Оксана Медынская была назначена на должность директора департамента соцзащиты ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти ЯНАО назначили главой департамента социальной защиты Оксану Медынскую. Как сообщается на сайте окружного правительства, новый директор является разработчиком законодательной базы автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки и руководителем цифровой трансформации в департаменте.

«Директором департамента с 24 июня назначена Оксана. Является разработчиком законодательной базы автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки, руководителем цифровой трансформации в департаменте», — говорится в сообщении.

Свою деятельность в департаменте она начала в 2005 году, а с 2011 занимала должность первого заместителя директора департамента. Оксана Медынская имеет ряд государственных наград, а также она курировала вопросы реализации государственной политики в сфере социального развития, семейной и демографической политики региона.

Ранее URA.RU сообщало, что после отставки бывшей главы департамента соцзащиты населения ЯНАО Елены Карповой ее место должна была занять ее заместитель Елена Медынская. Она начинала работу в департаменте в одно время с экс-директором.