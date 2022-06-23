Власти ЯНАО назначили главой департамента социальной защиты Оксану Медынскую. Как сообщается на сайте окружного правительства, новый директор является разработчиком законодательной базы автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки и руководителем цифровой трансформации в департаменте.
«Директором департамента с 24 июня назначена Оксана. Является разработчиком законодательной базы автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки, руководителем цифровой трансформации в департаменте», — говорится в сообщении.
Свою деятельность в департаменте она начала в 2005 году, а с 2011 занимала должность первого заместителя директора департамента. Оксана Медынская имеет ряд государственных наград, а также она курировала вопросы реализации государственной политики в сфере социального развития, семейной и демографической политики региона.
Ранее URA.RU сообщало, что после отставки бывшей главы департамента соцзащиты населения ЯНАО Елены Карповой ее место должна была занять ее заместитель Елена Медынская. Она начинала работу в департаменте в одно время с экс-директором.
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Власти ЯНАО назначили главой департамента социальной защиты Оксану Медынскую. Как сообщается на сайте окружного правительства, новый директор является разработчиком законодательной базы автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки и руководителем цифровой трансформации в департаменте. «Директором департамента с 24 июня назначена Оксана. Является разработчиком законодательной базы автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки, руководителем цифровой трансформации в департаменте», — говорится в сообщении. Свою деятельность в департаменте она начала в 2005 году, а с 2011 занимала должность первого заместителя директора департамента. Оксана Медынская имеет ряд государственных наград, а также она курировала вопросы реализации государственной политики в сфере социального развития, семейной и демографической политики региона. Ранее URA.RU сообщало, что после отставки бывшей главы департамента соцзащиты населения ЯНАО Елены Карповой ее место должна была занять ее заместитель Елена Медынская. Она начинала работу в департаменте в одно время с экс-директором.