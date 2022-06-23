В ЯНАО власти закупили могильные кресты

В Лабытнанги купили более 100 ритуальных крестов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Муниципальное предприятие «Комфорт», учредителем которого является администрация Лабытнанги (ЯНАО), купило 110 могильных крестов. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Предмет договора: поставка крестов ритуальных. Цена договора составляет 185 250 рублей», — говорится в документах.

Кировская компания «Торг43» выступила заказчиком по данной закупке. Также другой кировский предприниматель доставить в Лабытнанги более 200 ритуальных венков на сумму 203 000 рублей.

МУП «Комфорт» занимается организацией похорон в Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нового Уренгоя создали муниципальную службу по вопросам похоронного дела. Решение приняли из-за нарушений закона о погребении частными похоронными бюро.