В ЯНАО власти закупили могильные кресты

Муниципальное предприятие «Комфорт», учредителем которого является администрация Лабытнанги (ЯНАО), купило 110 могильных крестов. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
«Предмет договора: поставка крестов ритуальных. Цена договора составляет 185 250 рублей», — говорится в документах.
Кировская компания «Торг43» выступила заказчиком по данной закупке. Также другой кировский предприниматель доставить в Лабытнанги более 200 ритуальных венков на сумму 203 000 рублей.
МУП «Комфорт» занимается организацией похорон в Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нового Уренгоя создали муниципальную службу по вопросам похоронного дела. Решение приняли из-за нарушений закона о погребении частными похоронными бюро.
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Муниципальное предприятие «Комфорт», учредителем которого является администрация Лабытнанги (ЯНАО), купило 110 могильных крестов. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Предмет договора: поставка крестов ритуальных. Цена договора составляет 185 250 рублей», — говорится в документах. Кировская компания «Торг43» выступила заказчиком по данной закупке. Также другой кировский предприниматель доставить в Лабытнанги более 200 ритуальных венков на сумму 203 000 рублей. МУП «Комфорт» занимается организацией похорон в Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нового Уренгоя создали муниципальную службу по вопросам похоронного дела. Решение приняли из-за нарушений закона о погребении частными похоронными бюро.