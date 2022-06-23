Иностранные бренды исчезают из рекламы на улицах Челябинска

Иностранные бренды сократили присутствие в наружной рекламе Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске наружная реклама потеряла крупных рекламодателей за счет ухода иностранных брендов. Как URA.RU рассказал директор компании «Армада Аутдор» Андрей Лубягин, среди отказавшихся от размещения компаний более 60% — автомобильные бренды.

«В апреле сняли свои баннеры многие автобренды. Так, от наружной рекламы отказались Audi, Skoda, Cadillac, Subaru, Toyota, Nokian», — пояснил Лубягин.

Из 13 брендов, которые полностью приостановили сотрудничество, 61% представляют иностранных автопроизводителей. В сегменте торговых фирм представитель рынка назвал российскую сеть «Л’Этуаль», европейскую Metro, которые приостановили размещения на щитах, и нидерландскую Spar, сократившую рекламные объемы. Среди «отказников» также Adidas, косметический бренд Estee Lauder и другие.

По данным компании «Армада Аутдор», с начала года количество забронированных билбордов, где можно увидеть рекламные баннеры, упало в два раза к декабрю. Чтобы компенсировать выпавшие доходы весны и лета, игроки рынка выдвинули предложения о снятии запретов на размещение на щитах алкогольных и табачных брендов.

По данным экспертов, Челябинск генерирует две трети совокупных поступлений от установленной на улицах рекламы. Оставшуюся треть дают другие территории региона. Наиболее востребованным форматом размещения являются билборды площадью 3*6 метров. Сами рекламщики выступают за расширение практики установки светодиодных экранов, долю которых, по мнению участников рынка, необходимо довести с 5—8 до 30%.

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