Снижение прибыли тормозит инвестиционную программу ММК

На ММК сообщили о трудностях с реализацией инвестпрограммы Фото: Илья Московец © URA.RU

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в июне рентабельность сократилась до 1%. В июле рентабельность может стать отрицательной, что грозит инвестиционной программе комбината. Об этом заявил 24 июня председатель совета директоров компании Виктор Рашников на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей в Челябинске, сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Мы не грузим продукцию на экспорт уже третий месяц подряд. Четыре процента рентабельность составляла в мае, в июне — один процент. Надо отменять акцизы и налог на добычу полезных ископаемых», — сказал Рашников.

Целевой ориентир для выполнения инвестпрограммы, по словам металлурга, 15% и доходы 7—8 миллиардов рублей. При этом раньше компания имела маржинальность на уровне 20—25%. Также Рашников считает приемлемым для работы курс нацвалюты на уровне 70 рублей за доллар.

Несмотря на трудности, комбинат продолжает работу по инвестпроектам. В стройках в данный момент больше участвуют китайские компании, в частности, «Синостил». Китайцы пришли на смену европейским партнерам. Среди достигнутого Рашников упомянул аглофабрику, построенную в 2019 году, и ряд других проектов. Губернатор Алексей Текслер, участвовавший в работе промышленников, сообщил, что провел переговоры в министерстве финансов РФ и достиг определенных результатов.