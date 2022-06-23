23 июня 2022

Многодетным семьям ЯНАО увеличили количество льготных направлений

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Пенсионеры. Курган, многодетная семья, семья, детская коляска
На новые авиамаршруты добавили льготы Фото:

Власти Ямала добавили новые маршруты Ноябрьск — Минеральные Воды, Новый Уренгой — Горно-Алтайск и Салехард — Горно-Алтайск в список субсидируемых рейсов. Как сообщается в документах на сайте правительства округа, данные маршруты стали 40-42 в списке авианаправлений, на которые многодетным семьям выделяются льготы.

«О внесении изменения к порядку предоставления субсидии из окружного бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров из многодетных семей по льготному пассажирскому тарифу», — говорится в документах. Постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

На перевозку пассажира в одном направлении в возрасте от двух до 12 лет размер субсидии составляет 2 950 рублей. В возрасте от 12 до 23 — 8 400 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что между ЯНАО и Алтаем запустили прямые рейсы. Из Нового Уренгоя они выполняются каждое воскресенье, а из Салехарда — по вторникам.

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Власти Ямала добавили новые маршруты Ноябрьск — Минеральные Воды, Новый Уренгой — Горно-Алтайск и Салехард — Горно-Алтайск в список субсидируемых рейсов. Как сообщается в документах на сайте правительства округа, данные маршруты стали 40-42 в списке авианаправлений, на которые многодетным семьям выделяются льготы. «О внесении изменения к порядку предоставления субсидии из окружного бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров из многодетных семей по льготному пассажирскому тарифу», — говорится в документах. Постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов. На перевозку пассажира в одном направлении в возрасте от двух до 12 лет размер субсидии составляет 2 950 рублей. В возрасте от 12 до 23 — 8 400 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что между ЯНАО и Алтаем запустили прямые рейсы. Из Нового Уренгоя они выполняются каждое воскресенье, а из Салехарда — по вторникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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