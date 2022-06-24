Премьер и президент Болгарии устроили скандал из-за России

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил, что поругался с президентом страны Руменом Радевом из-за российского газа и поставок оружия на Украину. Об этом Петков рассказал в интервью британской газете The Guardian.
«Мы с Радевом поругались из-за отказа удовлетворить требование „Газпрома“ об оплате газа в рублях. Радев также был категорически против доставки оружия на Украину через третьи страны. Я поддерживал это. Может быть, президент просто ориентируется на популистские взгляды», — сказал Петков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Болгария отказалась выполнять это требование, после чего «Газпром» прекратил поставлять ей газа. Позже министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что намерен поднять вопрос об оплате газа в рублях на заседании Еврокомиссии, пишет RT.
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Премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил, что поругался с президентом страны Руменом Радевом из-за российского газа и поставок оружия на Украину. Об этом Петков рассказал в интервью британской газете The Guardian. «Мы с Радевом поругались из-за отказа удовлетворить требование „Газпрома“ об оплате газа в рублях. Радев также был категорически против доставки оружия на Украину через третьи страны. Я поддерживал это. Может быть, президент просто ориентируется на популистские взгляды», — сказал Петков. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Болгария отказалась выполнять это требование, после чего «Газпром» прекратил поставлять ей газа. Позже министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что намерен поднять вопрос об оплате газа в рублях на заседании Еврокомиссии, пишет RT.