Омбудсмен ДНР отчиталась о тысячах погибших от рук ВСУ

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
От украинской агрессии в ДНР погибли почти восемь тысяч человек Фото:

Число погибших в Донецкой народной республике за весь период вооруженной агрессии Украины составило 7911 человек. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Общее количество погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины — 7911 человек, в том числе 100 детей», — сообщила она в telegram-канале. Также отмечается, что в ДНР с 17 по 23 июня погибли 68 силовиков и 23 гражданских.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса.

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Число погибших в Донецкой народной республике за весь период вооруженной агрессии Украины составило 7911 человек. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. «Общее количество погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины — 7911 человек, в том числе 100 детей», — сообщила она в telegram-канале. Также отмечается, что в ДНР с 17 по 23 июня погибли 68 силовиков и 23 гражданских. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса.
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