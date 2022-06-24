Омбудсмен ДНР отчиталась о тысячах погибших от рук ВСУ

От украинской агрессии в ДНР погибли почти восемь тысяч человек
Число погибших в Донецкой народной республике за весь период вооруженной агрессии Украины составило 7911 человек. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
«Общее количество погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины — 7911 человек, в том числе 100 детей», — сообщила она в telegram-канале. Также отмечается, что в ДНР с 17 по 23 июня погибли 68 силовиков и 23 гражданских.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса.
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