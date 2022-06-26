26 июня 2022
25 июня 2022
24 июня 2022

В Нижневартовске мужчина покончил с собой на берегу Оби

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, полицейское оцепление, следственная группа
На месте происшествия работают следователи, чтобы установить детали случившегося Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на берегу Оби обнаружили труп мужчины. По предварительной версии следствия, жертва покончила с собой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«В Нижневартовске сегодня утром в районе РЭБ-флота на берегу Оби обнаружен труп мужчины. Предварительная версия случившегося — самоубийство», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, чтобы установить все подробности случившегося. Ранее URA.RU рассказывало, что в одной из гостиниц Ноябрьска обнаружен труп мужчины. Как сообщили источники агентства, погибший — житель Югры.

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В Нижневартовске (ХМАО) на берегу Оби обнаружили труп мужчины. По предварительной версии следствия, жертва покончила с собой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «В Нижневартовске сегодня утром в районе РЭБ-флота на берегу Оби обнаружен труп мужчины. Предварительная версия случившегося — самоубийство», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве. Сейчас на месте происшествия работают следователи, чтобы установить все подробности случившегося. Ранее URA.RU рассказывало, что в одной из гостиниц Ноябрьска обнаружен труп мужчины. Как сообщили источники агентства, погибший — житель Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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