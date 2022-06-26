В Нижневартовске мужчина покончил с собой на берегу Оби

На месте происшествия работают следователи, чтобы установить детали случившегося
В Нижневартовске (ХМАО) на берегу Оби обнаружили труп мужчины. По предварительной версии следствия, жертва покончила с собой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета ХМАО.
«В Нижневартовске сегодня утром в районе РЭБ-флота на берегу Оби обнаружен труп мужчины. Предварительная версия случившегося — самоубийство», — сообщили корреспонденту URA.RU в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, чтобы установить все подробности случившегося. Ранее URA.RU рассказывало, что в одной из гостиниц Ноябрьска обнаружен труп мужчины. Как сообщили источники агентства, погибший — житель Югры.
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