В пермской деревне продается ферма с коровьим стадом

Ферма продается за 28 миллионов рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В деревне Брагино (Пермский край) продается ферма с животными и сельхозтехникой. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«В хозяйство входят коровы молочной породы симментал. Взрослые коровы — 59 шт, 1,5 годовалые бычки — 35 шт, быки-осеменители — 2 шт, телята до 6 месяцев — 225 шт, покрытые 1,5 годовалые телки — 10 шт», — сообщается в объявлении.

В хозяйство также входят коровник в 4 линии на 240 голов взрослого скота, четыре трактора, в том числе гусеничный, телеги, косилки и различные инструменты для заготовки кормов и ухода за животными. Кроме того, на территории фермы есть комнаты для проживания рабочих, баня и беседка с навесом для отдыха. За актив продавец запросил 28 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае через «Авито» продается молочный завод. А в Перми на продажу выставлен завод по производству мясных консервов.