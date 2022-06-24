Власти объявили о планах изменить маршрут наземного метро в Перми

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Виды города. Пермь, электричка, ласточка
«Ласточки» будут ходить до промузла «Осенцы» Фото:

В Перми планируется продлить маршрут наземного метро до выезда с промузла «Осенцы» (Индустриальный район). Планы по развитию городской транспортной инфраструктуры в ходе выездного заседания обсудили участники профильной рабочей группы краевого парламента. Информация размещена в telegram-канале заксобрания Пермского края.

«Маршрут пригородных электропоездов в рамках наземного метро планируют продлить до выезда с промузла „Осенцы“ после его завершения. Подрядчик обещает завершить строительство с серьезным опережением графика», — приводятся слова министра транспорта Прикамья Андрея Алякринского. По планам реконструкция выезда с промышленного узла «Осенцы» должна завершиться в октябре 2024 года.

Наземное метро в Перми было запущено в апреле этого года. Весь проект реализуется в два этапа и рассчитан на период до 2030 года.

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В Перми планируется продлить маршрут наземного метро до выезда с промузла «Осенцы» (Индустриальный район). Планы по развитию городской транспортной инфраструктуры в ходе выездного заседания обсудили участники профильной рабочей группы краевого парламента. Информация размещена в telegram-канале заксобрания Пермского края. «Маршрут пригородных электропоездов в рамках наземного метро планируют продлить до выезда с промузла „Осенцы“ после его завершения. Подрядчик обещает завершить строительство с серьезным опережением графика», — приводятся слова министра транспорта Прикамья Андрея Алякринского. По планам реконструкция выезда с промышленного узла «Осенцы» должна завершиться в октябре 2024 года. Наземное метро в Перми было запущено в апреле этого года. Весь проект реализуется в два этапа и рассчитан на период до 2030 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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