Власти объявили о планах изменить маршрут наземного метро в Перми

«Ласточки» будут ходить до промузла «Осенцы» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми планируется продлить маршрут наземного метро до выезда с промузла «Осенцы» (Индустриальный район). Планы по развитию городской транспортной инфраструктуры в ходе выездного заседания обсудили участники профильной рабочей группы краевого парламента. Информация размещена в telegram-канале заксобрания Пермского края.

«Маршрут пригородных электропоездов в рамках наземного метро планируют продлить до выезда с промузла „Осенцы“ после его завершения. Подрядчик обещает завершить строительство с серьезным опережением графика», — приводятся слова министра транспорта Прикамья Андрея Алякринского. По планам реконструкция выезда с промышленного узла «Осенцы» должна завершиться в октябре 2024 года.

Наземное метро в Перми было запущено в апреле этого года. Весь проект реализуется в два этапа и рассчитан на период до 2030 года.