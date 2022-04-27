РЖД опубликовала расписание пермского наземного метро

Поезда также запустят по четырем диаметрам, соединенным с кольцом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Кольцевое движение электропоездов «Ласточка» по Перми запустят 30 апреля. Поезда будут отходить со станции Пермь-2 три раза в день. Расписание опубликовано на сайте РЖД.

«Пермь-2 (Кольцо), ежедневно с 30 апреля, время отправления: 09:01, 16:47, 18:10», — сообщается в расписании. Электропоезд начинает свой маршрут от Перми-2, следует до Перми-Сортировочной, проезжает через Кабельную до Левшино и через несколько станций прибывает на Пермь-2.

Также вместе с кольцевым движением в Перми запускают еще четыре ветки наземного метро. Чусовоской диаметр (Оверята — Голованово), Камский диаметр (Оверята — Ферма), Сылвенский (Ферма — Левшино) и Егошихинский (Пермь-2 — Голованово). За счет новых направлений количество электричек в городской черте увеличится до 108 в сутки, интервал между электричками сократиться до 27 минут.

О планах по созданию наземного метро Перми стало известно еще в 2020 году. Проект реализуется в два этапа: создание кольцевого маршрута, которые соединит левый и правый берег города, создание диаметров — железнодорожных линий связанных с кольцом, а также модернизация остановок. Завершить проект планируется в 2030 году.