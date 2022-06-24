Врачи назвали последствия выдыхания сигаретного дыма через нос

24 июня 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Горячий табачный дым сушит слизистую носа, что может привести к кровотечению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если человек регулярно выдыхает сигаретный дым через нос, это может привести к атрофии слизистой и онкологическим последствиям. Об этом в беседе с URA.RU сообщил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Первый момент, это пересушивание слизистой. Табачный дым горячий, а слизистая носа должна быть увлажнена. Слизистая перестает быть увлаженной и переходит сначала в состояние субатрофии, а потом атрофии. Это будет сопровождаться сухостью в слизистой носа, ощущением жжения и крайнее проявление — это носовое кровотечение за счет пересушенности», — сказал Владимир Зайцев. «Крайне высокий риск онкологической настороженности в плане онкологии полости носа, носоглотки. Риски увеличиваются не в разы, а в десятки раз. В разы увеличиваются у людей, которые работают на вредных производствах, но они в защитных масках, ограниченное количество времени, а курильщик курит столько, сколько ему заблагорассудится», — добавил он. Врач-отоларинголог Иван Лесков в разговоре с URA.RU отметил, что последствия выдыхания дыма через нос схожи с тем, что испытывает человек после коронавируса. «Обоняние понижается, потому что в данной ситуации начинают погибать нейроны, которые отвечают за восприятие запахов. Начинают погибать поддерживающие клетки, за счет которых питаются клетки-рецепторы. Этот механизм потери обоняния аналогичный механизму при ковиде», — уточнил собеседник агентства. По словам врача, в некоторых ситуациях подобное последствие необратимо. «Если у людей, перенесших ковид, остаются только исключительно неприятные запахи, то у курильщиков — восприятие всего спектра, но понижается порог чувствительности. К сожалению, в ряде ситуаций это необратимо», — заключил Лесков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Если человек регулярно выдыхает сигаретный дым через нос, это может привести к атрофии слизистой и онкологическим последствиям. Об этом в беседе с URA.RU сообщил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Первый момент, это пересушивание слизистой. Табачный дым горячий, а слизистая носа должна быть увлажнена. Слизистая перестает быть увлаженной и переходит сначала в состояние субатрофии, а потом атрофии. Это будет сопровождаться сухостью в слизистой носа, ощущением жжения и крайнее проявление — это носовое кровотечение за счет пересушенности», — сказал Владимир Зайцев. «Крайне высокий риск онкологической настороженности в плане онкологии полости носа, носоглотки. Риски увеличиваются не в разы, а в десятки раз. В разы увеличиваются у людей, которые работают на вредных производствах, но они в защитных масках, ограниченное количество времени, а курильщик курит столько, сколько ему заблагорассудится», — добавил он. Врач-отоларинголог Иван Лесков в разговоре с URA.RU отметил, что последствия выдыхания дыма через нос схожи с тем, что испытывает человек после коронавируса. «Обоняние понижается, потому что в данной ситуации начинают погибать нейроны, которые отвечают за восприятие запахов. Начинают погибать поддерживающие клетки, за счет которых питаются клетки-рецепторы. Этот механизм потери обоняния аналогичный механизму при ковиде», — уточнил собеседник агентства. По словам врача, в некоторых ситуациях подобное последствие необратимо. «Если у людей, перенесших ковид, остаются только исключительно неприятные запахи, то у курильщиков — восприятие всего спектра, но понижается порог чувствительности. К сожалению, в ряде ситуаций это необратимо», — заключил Лесков.