Мэрия засветила сюрприз, припасенный ко Дню Екатеринбурга. Фото с «Ночи музыки»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Когда разберут низкообводной мост и пустят воду, вообще бомба будет», — анонсируют в мэрии Фото:

В разгар фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге мэрия включила праздничную подсветку на Макаровском мосту. Прежде чиновники тестировали ее только по ночам, когда большинства горожан нет на улице. Как объяснили URA.RU в администрации, сегодня была тренировка перед Днем города (пройдет 20 августа). И показали власти далеко не все.

Корреспондент заметил огни с площадки у «Ельцин Центра» в 21:00. «Это было тестирование праздничной подсветки. В следующий раз ее включат в День города — но уже с музыкальным сопровождением. И начиная с 20 августа подсветка будет работать ежедневно, причем с разными сценариями: в будни один цвет, в выходные — другой, в праздники — третий», — поделился собеседник.

Ранее подсветку Макаровского моста, который находится на реконструкции, оценил губернатор Евгений Куйвашев — в ночь с 21-го на 22 июня. «По-моему, круто получилось. Будем устраивать световые шоу. Может быть, наши уличные художники что-нибудь придумают», — допускал глава региона.

Власти предусмотрели разные сценарии подсветки
Фото:

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В разгар фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге мэрия включила праздничную подсветку на Макаровском мосту. Прежде чиновники тестировали ее только по ночам, когда большинства горожан нет на улице. Как объяснили URA.RU в администрации, сегодня была тренировка перед Днем города (пройдет 20 августа). И показали власти далеко не все. Корреспондент заметил огни с площадки у «Ельцин Центра» в 21:00. «Это было тестирование праздничной подсветки. В следующий раз ее включат в День города — но уже с музыкальным сопровождением. И начиная с 20 августа подсветка будет работать ежедневно, причем с разными сценариями: в будни один цвет, в выходные — другой, в праздники — третий», — поделился собеседник. Ранее подсветку Макаровского моста, который находится на реконструкции, оценил губернатор Евгений Куйвашев — в ночь с 21-го на 22 июня. «По-моему, круто получилось. Будем устраивать световые шоу. Может быть, наши уличные художники что-нибудь придумают», — допускал глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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