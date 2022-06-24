«Когда разберут низкообводной мост и пустят воду, вообще бомба будет», — анонсируют в мэрии Фото: URA.RU

В разгар фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге мэрия включила праздничную подсветку на Макаровском мосту. Прежде чиновники тестировали ее только по ночам, когда большинства горожан нет на улице. Как объяснили URA.RU в администрации, сегодня была тренировка перед Днем города (пройдет 20 августа). И показали власти далеко не все.

Корреспондент заметил огни с площадки у «Ельцин Центра» в 21:00. «Это было тестирование праздничной подсветки. В следующий раз ее включат в День города — но уже с музыкальным сопровождением. И начиная с 20 августа подсветка будет работать ежедневно, причем с разными сценариями: в будни один цвет, в выходные — другой, в праздники — третий», — поделился собеседник.

Ранее подсветку Макаровского моста, который находится на реконструкции, оценил губернатор Евгений Куйвашев — в ночь с 21-го на 22 июня. «По-моему, круто получилось. Будем устраивать световые шоу. Может быть, наши уличные художники что-нибудь придумают», — допускал глава региона.

Власти предусмотрели разные сценарии подсветки Фото: URA.RU