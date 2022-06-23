Стала известна стоимость главного салюта года в Тобольске

Фейерверк обойдется почти в 700 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Салют в честь 435-летия Тобольска обойдется бюджету почти в 700 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные закупки, размещенные на портале Business Connect. Фейерверк начнется в 23:00.

«Услуги по организации праздничного фейерверка, в рамках организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Сумма контракта 696 000 рублей», — значится в данных закупки, размещенной на сайте Business Connect.

Заказчиком выступает одно из бюджетных учреждений города. В прошлом году услуги по запуску салюта закупало оно же, но сумма была меньше — 500 тысяч рублей.

«В этом юбилейном году, уже не в первый раз, фейерверк запускается из сада Ермака. Точка выбрана не случайно: со всех сторон она отлично просматривается, поэтому увидеть салют смогут все желающие. Начало в 23:00», — отметили в пресс-службе администрации Тобольска.

Там добавили, что ради безопасности горожан, в сам сад Ермака на время салюта попасть будет нельзя. Лучшей точкой для просмотра фейерверка станет Красная площадь, на которой до этого пройдут основные мероприятия в рамках празднования Дня города. В частности, в 22:00 начнется концерт приглашенной звезды — Олега Газманова.