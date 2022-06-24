Екатеринбуржец в свадебном платье залез на сцену в «Ночь музыки»

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Ночь Музыки 2021. Екатеринбург, концерт, фанаты, ночь музыки, ural music night, зрители, ночь музыки 2021
Мужчина в свадебном платье залез на сцену на фестивале «Ночь музыки» Фото:

Екатеринбуржец в свадебном платье залез на сцену, расположенную возле Главпочтамта, во время музыкального фестиваля «Ночь музыки». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Мужчина в свадебном платье залез на сцену и станцевал на площадке „Старый новый рок“. На сцене возле Главпочтамта выступают рокеры со всей России», — передает корреспондент URA.RU.

Сцена возле памятника Попову посвящена року — в 23:15 на площадку выйдет группа «Курара», после нее со своими хитами выступит певец Найк Борзов. В фестивале «Ночь музыки» задействовано около 100 площадок и 3000 музыкантов.

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Екатеринбуржец в свадебном платье залез на сцену, расположенную возле Главпочтамта, во время музыкального фестиваля «Ночь музыки». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Мужчина в свадебном платье залез на сцену и станцевал на площадке „Старый новый рок“. На сцене возле Главпочтамта выступают рокеры со всей России», — передает корреспондент URA.RU. Сцена возле памятника Попову посвящена року — в 23:15 на площадку выйдет группа «Курара», после нее со своими хитами выступит певец Найк Борзов. В фестивале «Ночь музыки» задействовано около 100 площадок и 3000 музыкантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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