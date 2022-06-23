Известные артисты начнут выступать ближе к ночи Фото: Размик Закарян © URA.RU

24 июня состоится восьмой по счету музыкальный фестиваль «Ночь музыки». В мероприятии будет задействовано около 100 площадок и 3000 музыкантов. URA.RU собрало главных звезд фестиваля 2022 года в одной карте.

В рамках проведения Ural Music Night будет организовано семь ведущих площадок. Раньше всех музыка зазвучит на фудмаркете ESTORY в ТРЦ «Гринвич» — здесь выступит группа UMA2RMAN, а затем певица Ольга Сербякина. Недалеко расположится хип-хоп площадка, где уже в 20.40 выступит группа «Лауд», а затем в полночь «Ак-47». У Дворца молодежи музыкальная программа стартует с 21.50 — главными звездами здесь станут Кристина Кошелева, Максим Свобода и ZOLOTO.

Любителям рока придется по душе площадка у Главпочтампта — в 23.15 на сцену выйдет группа «Курара», а затем певец Найк Борзов. Параллельно с этим на Плотинке свои хиты исполнит певица МакSим. Завершится фестиваль выступлением группы «Браво» и акцией «Светает», где прозвучит главная песня Ural Music Night «Луч солнца золотого».

Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Помимо известных артистов в рамках UMN выступят заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, юношеские рок-группы, состоится пленэр и казачья выставка.

Всего будет семь ведущих площадок, где выступят известные артисты Фото: URA.RU